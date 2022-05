Probabilmente a molti di voi il nome David Walden non dirà nulla, ma è stato un uomo importante per lo sviluppo dello strumento di comunicazione più usato nel mondo moderno e che state utilizzando per leggere questa notizia: Internet. Walden, morto sfortunatamente lo scorso 27 aprile all’età di 79 anni nella sua casa a East Sandwich, Massachussetts, faceva parte di una squadra di dieci persone che ha contribuito alla realizzazione di quella definita come “la rete delle reti“, che avrebbe consentito a macchine dotate di sistemi operativi diversi di dialogare e scambiare dati tra loro in maniera del tutto trasparente.

Internet non è altro che una versione evoluta di Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network) del Dipartimento di Difesa americano e Walken ha fatto parte, a partire dal 1969, di uno piccolo gruppo di talentuosi ingegneri che ha portato alla costruzione dell’Interface Message Processor (IMP), che aveva proprio il compito di scambiare dati tra i computer collegati alla nascente Arpanet. Il primo MIP fu installato nello stesso anno a Los Angeles, presso l’Università della California. Il team di cui faceva parte anche Walden ha impiegato nove mesi di duro lavoro per realizzare il MIP, che possiamo vedere come un precursore dei router che tutti noi abbiamo in casa.

David Walden è il terzo da sinistra. Dietro si trova l'IMP.

David Walden era nato il 7 giugno 1942 a Longview, Washington. I suoi genitori erano Velva Walden, insegnante alle scuole elementari e Clarence, che insegnava chimica e fisica alle superiori. Dopo essersi laureato in matematica nel 1964 al San Francisco State College, è stato assunto come programmatore al Lincoln Laboratory del Massachusetts Institute of Technology nella Space Communication Division. Sposatosi con Sara Elizabeth Cowles nel 1966 (da cui ebbe un figlio), Walden è stato assunto dalla Bolt Beranek e Newman nel 1967, compagna che poi vinse l’appalto per la realizzazione del primo IMP.