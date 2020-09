DeepCool A-RGB e RGB Controller, controllare i led RGB a distanza non è mai stato così semplice

DeepCool, marchio noto per la progettazione e produzione di sistemi di raffreddamento per CPU e hardware per computer, ha annunciato il lancio del suo nuovo telecomando che, abbinato ai controller A-RGB e RGB, è in grado di controllare a distanza gli effetti di illuminazione RGB in modo piuttosto semplice senza dover far affidamento a software particolari.

Il sistema include un telecomando magnetico e un’unità di ricezione per collegarsi facilmente a qualsiasi case. Basta collegare un connettore A-RGB a 3 pin o RGB a 12 pin e un cavo di alimentazione SATA al ricevitore e il telecomando può controllare il tutto senza fili offrendo numerosi effetti di illuminazione. Con l’adattatore incluso, il controller può anche controllare prodotti RGB non Deepcool, purché possano essere sincronizzati con schede madri tradizionali.

DeepCool A-RGB Controller è già disponibile al prezzo di 12,99€, mentre per RGB Controller sarà necessario sborsare 9,99€.

Ecco tutte le specifiche:

Type A-RGB Controller Dimensione del prodotto Remote Controller: 90×27×9 mm Receiver Unit: 55×17×8 mm Port Type SATA 5V×1 、3-pin(+5V-D-G)×1 Porta di estensione 2-pin Lunghezza del cavo della striscia dell’HUB SATA 5V×1:400 mm 3-pin(+5V-D-G)×1:170 mm Metodo di montaggio magnete Garanzia 2 Anni Type RGB Controller Dimensione del prodotto Remote Controller: 90×27×9 mm Receiver Unit: 55×17×8 mm Port Type SATA 12V×1 、4-pin(+12V-G-R-B)×1 Porta di estensione 2-pin Lunghezza del cavo della striscia dell’HUB SATA 12V×1:400 mm 4-pin(+12V-G-R-B)×1:170 mm Metodo di montaggio magnete Garanzia 2 Anni

Lo scorse mese DeepCool aveva lanciato CL500, case mid-tower in formato ATX ideato per offrire un alto flusso d’aria ai componenti interni, bilanciando al meglio forma e funzione per consentire agli utenti una facile esperienza di assemblaggio ed un raffreddamento ottimale. Infatti, lo chassis è dotato di ampi pannelli superiori e frontali che consentono all’aria di circolare liberamente con il supporto fino ad un massimo di sei ventole da 120mm o più radiatori per sistemi di raffreddamento a liquido, inclusi quelli sino a 360mm nella parte anteriore.