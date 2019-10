Deepcool Castle 360EX White, il dissipatore AIO si ripropone in abito bianco

Deepcool Castle 360EX anche di bianco vestito con la colorazione White in arrivo entro fine ottobre a un prezzo simile a modello nero.

Deepcool ha presentato il Castle 360EX White, edizione bianca di un dissipatore a liquido AIO che è appena sbarcato su Amazon in colorazione nera e che al momento è venduto a circa 160 euro.

Uno degli aspetti più caratterizzanti del nuovo dissipatore è il sistema brevettato anti-leak (antiperdite) che tiene sotto controllo la pressione interna del liquido in modo da garantire l’efficienza del dissipatore ed evitare spiacevoli incidenti quali appunto le perdite che rischiano di danneggiare l’hardware.

Il Castle 360EX White è inoltre dotato di un motore a 3 fasi x-life e una girante per garantire il flusso corretto contenendo la rumorosità.

Deepcool ha anche rivisto la base in rame aumentando del 25% il numero delle alette per offrire un’area di contatto superiore che aumenta in maniera sensibile l’assorbimento del calore.

Il design a doppia camera migliora inoltre lo scambio termico nella zona di contatto con la CPU garantendo una maggiore efficienza e capacità di raffreddamento, ottimizzando il ricircolo del liquido.

A chiudere il cerchio ci pensano le tre ventole TF120 S incluse. Si tratta di ventole con pale brevettate con design a doppio strato ed un frame personalizzato per aumentare ulteriormente il flusso d’aria e ridurre la rumorosità.

Ovviamente non manca l’illuminazione, rigorosamente RGB, e compatibile con i software dei maggiori produttori di schede madre quali: Asus Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion e ASRock Polychrome Sync.

La pompa presenta una piccola camera nella parte superiore con un logo che può essere personalizzato semplicemente rimuovendo il coperchio e sostituendolo (ve ne saranno disponibili altri acquistabili separatamente, o potranno essere creati in totale autonomia).

Il Deepcool Castle 360 EX White sarà disponibile entro fine ottobre al prezzo di 159,99 euro.