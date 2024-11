DeepCool lancia i nuovi dissipatori a liquido LQ AIO con display LCD integrato

DeepCool, leader nella produzione di soluzioni di raffreddamento per PC, ha annunciato il lancio della serie LQ AIO, una linea di dissipatori a liquido all-in-one che unisce alte prestazioni e un design innovativo. La gamma introduce un esclusivo display LCD segmentato e ventole FD12 ARGB per un’esperienza visiva e funzionale avanzata.

La serie LQ è dotata di un display LCD segmentato che consente di monitorare in tempo reale le condizioni della CPU, con indicatori grafici chiari e intuitivi. Il tutto è gestito tramite l'applicazione DeepCreative, che permette di personalizzare sia il display che le illuminazioni sincronizzate con il sistema.

Deepcool si riconferma uno dei leader nelle soluzioni di raffreddamento.

Il cuore della serie LQ è una pompa di ultima generazione (5 PRO), progettata per processori ad alto consumo energetico. La pompa utilizza un motore a tre fasi capace di raggiungere 3400 giri/min con un livello di rumore di soli 21 dB(A), garantendo prestazioni eccezionali e funzionamento silenzioso.

Un coldplate riprogettato con canali di flusso ad alta densità da 0,1 mm migliora la dissipazione del calore, assicurando una copertura ottimale sui punti caldi della CPU. Questo, insieme a un divisore di liquido ottimizzato, massimizza la circolazione e l’efficienza.

Le ventole PWM FD12 ARGB offrono una combinazione di potenza di raffreddamento e illuminazione, con velocità regolabili tra 600 e 2400 giri/min. La presenza di LED di seconda generazione offre ampie possibilità di personalizzazione.

La serie LQ sarà disponibile dal 19 gennaio 2025 in due configurazioni:

LQ240 (radiatore da 240 mm) a €129,99

(radiatore da 240 mm) a €129,99 LQ360 (radiatore da 360 mm) a €149,99

Con la nuova serie LQ, DeepCool punta a ridefinire gli standard del raffreddamento per PC e a consolidarsi come uno dei leader del settore, offrendo soluzioni efficienti, silenziose e altamente personalizzabili. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale dell'azienda.