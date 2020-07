DeepCool lancia il dissipatore AIO Castle280EX

DeepCool, noto marchio attivo nella progettazione e produzione di sistemi di raffreddamento della CPU e non solo, espande ulteriormente il catalogo della sua celebre linea Castle EX, lanciando CASTLE 280EX, un dissipatore a liquido All In One con radiatore da 280 mm in grado di raffreddare qualsiasi tipo di CPU.

CASTLE 280EX è dotato della tecnologia brevettata anti-perdite che aiuta a regolare l’accumulo di pressione e migliorare significativamente la sicurezza operativa così da prevenire ogni tipo di perdita e salvaguardare il nostro adorato hardware.

La pompa adotta un motore trifase più potente ed è in grado di offrire delle prestazioni di raffreddamento più elevate e con una portata maggiore, il tutto mantenendo bassi i livelli di rumorosità. La nuova pompa a doppia camera presenta inoltre un percorso di flusso ottimizzato così da garantire un migliore scambio di calore.

Il plate in rame del waterblock di DeepCool Castle 280EX presenta un 25% in più di alette così da avere una maggior superficie dissipante e trasportare via più calore possibile.

Il corpo pompa-waerblock è dotato di illuminazione ARGB compatibile con tuti i sitemi di illuminazione in commercio: se la vostra scheda madre è sprovvista degli header RGB, tramite l’apposito controller offertto in dotazione. DeepCool ha pensato ad ogni cosa: se durante la fase di installazione vi ritroverete con il logo dell’azienda capovolto, lo potete facilmente ruotare così da averlo nella posizione corretta.

Insieme al dissipatore All in One troveremo le ventole Deepcool TF140 S. Si tratta di ventole da 140 mm in grado di generare 97,03 CFM con una pressione statica di 2.0 mmAq. Il regime di rotazione varia dai 400 ai 1600 rotazioni per minuto, con un rumorosità massima di 39,8 dB: non sono il massimo della silenziosità a pieno regime ma saranno in grado di offrire delle ottime prestazioni anche durante le calde giornate estive.

DeepCool Castle 280EX è compatibile con i seguenti socket:

Intel LGA 20XX/1200/1366/1155/1151/1150

AMD TR4 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1

DeepCool Castle 280EX sarà disponibile durante il mese di luglio 2020 al prezzo di 119,99€, iva inclusa, offrendo anche 3 anni di garanzia. Se dovete fare un upgrade al vostro sistema di raffreddamento questo è il momento giusto!