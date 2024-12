DeepMind svela Genie 2, l'IA per creare universi virtuali

Google DeepMind ha presentato Genie 2, un innovativo modello di intelligenza artificiale capace di generare mondi 3D interattivi partendo da una singola immagine. L'annuncio è arrivato mercoledì, segnando un significativo avanzamento rispetto al predecessore limitato a scenari 2D.

Genie 2 utilizza un modello di diffusione per creare immagini in tempo reale mentre un giocatore o un agente AI si muove nell'ambiente simulato. Il sistema può inferire caratteristiche dell'ambiente come acqua, fumo ed effetti fisici, sebbene alcune interazioni possano risultare poco realistiche. Genie 2 supporta prospettive in prima e terza persona, oltre a visualizzazioni isometriche.

Una delle capacità più notevoli di Genie 2 è la sua memoria a lungo termine. Il modello può ricordare parti della scena anche quando non sono visibili e ricostruirle accuratamente quando tornano nel campo visivo. Questo rappresenta un miglioramento rispetto ad altri modelli come Oasis, che mostravano difficoltà nel ricordare il layout dei livelli generati.

Tuttavia, Genie 2 ha ancora dei limiti. DeepMind afferma che il modello può mantenere la coerenza del mondo per un massimo di 60 secondi, con la maggior parte degli esempi mostrati che durano tra i 10 e i 20 secondi. Inoltre, più a lungo il modello deve mantenere l'illusione di un mondo coerente, più si introducono artefatti e la qualità dell'immagine si degrada.

Al momento, DeepMind vede Genie 2 principalmente come uno strumento per addestrare e valutare altri agenti AI, incluso il suo algoritmo SIMA. Inoltre, potrebbe essere utilizzato da artisti e designer per prototipare e sperimentare idee rapidamente.

DeepMind suggerisce che modelli come Genie 2 potrebbero giocare un ruolo importante nel percorso verso l'intelligenza artificiale generale. "L'addestramento di agenti incorporati più generali è stato tradizionalmente limitato dalla disponibilità di ambienti di addestramento sufficientemente ricchi e diversificati. Come dimostriamo, Genie 2 potrebbe consentire ai futuri agenti di essere addestrati e valutati in un curriculum illimitato di nuovi mondi."

Nonostante le potenzialità, DeepMind non ha fornito dettagli specifici sul processo di addestramento di Genie 2, limitandosi a menzionare l'utilizzo di "un set di dati video su larga scala". L'azienda non ha inoltre annunciato piani per un rilascio pubblico del modello nel prossimo futuro.