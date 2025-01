DeepSeek sfida le previsioni pessimiste di Altman

Il CEO di OpenAI Sam Altman è stato criticato per aver sottovalutato il potenziale delle startup nel settore dell'intelligenza artificiale. I suoi commenti del giugno 2023, in cui affermava che sarebbe stato "totalmente senza speranza" competere con OpenAI nello sviluppo di modelli IA con soli 10 milioni di dollari, sono stati smentiti dall'emergere di DeepSeek, la startup cinese che afferma di aver creato un modello avanzato con soli 5,6 milioni di dollari e che è riuscita in pochi giorni a essere sulla bocca di tutti, generando persino un crollo delle azioni di NVIDIA.

La vicenda ha sollevato critiche sui social media, con diversi utenti che hanno ridicolizzato la mancanza di lungimiranza di Altman. L'imprenditore Arnaud Bertrand ha definito i commenti di Altman "esilaranti col senno di poi", alla luce dei recenti sviluppi nel settore.

DeepSeek ha sconvolto il settore con costi di sviluppo straordinariamente bassi.

Durante una sessione di domande e risposte in India nel 2023, Altman era stato interrogato sulla possibilità che una piccola squadra di ingegneri potesse creare "qualcosa di veramente sostanziale" nell'IA con un budget limitato. La sua risposta era stata netta: "È totalmente senza speranza competere con noi nello sviluppo di modelli fondamentali. Non dovreste nemmeno provarci".

Tuttavia, l'emergere di DeepSeek ha messo in discussione questa visione. La startup cinese sostiene di aver creato un modello IA all'avanguardia con una spesa di soli 5,6 milioni di dollari, una cifra contestata ma comunque molto inferiore ai budget dei giganti americani del settore.

Di fronte a queste critiche, Altman ha riconosciuto i meriti di DeepSeek, definendolo "un modello impressionante, soprattutto considerando ciò che sono riusciti a ottenere con quel prezzo". Ha però subito aggiunto che OpenAI "fornirà modelli molto migliori" e che la competizione è "legittimamente stimolante".

Altman ha anche promesso che OpenAI accelererà il rilascio di nuovi prodotti, ribadendo l'impegno dell'azienda nello sviluppo dell'intelligenza artificiale generale (AGI) e oltre.

Indipendentemente dall'effettiva spesa sostenuta da DeepSeek, è evidente che l'azienda è riuscita a sviluppare un modello IA avanzato con costi notevolmente inferiori rispetto ai giganti americani del settore, scuotendo le fondamenta dell'industria.