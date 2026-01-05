Durante il CES 2026, Dell ha svelato i nuovi XPS 14 e XPS 16, dispositivi che rappresentano una ricostruzione totale dell'iconico marchio, non una semplice evoluzione. La sfida era ambiziosa: mantenere l'eredità di una serie leggendaria migliorando simultaneamente prestazioni, design e sostenibilità ambientale.

Sul fronte delle performance, i nuovi modelli integrano i processori Intel Core Ultra Series 3 con grafica Arc dotata di 12 core Xe, la soluzione grafica integrata più potente mai realizzata da Intel. I dati parlano chiaro: l'XPS 14 offre un incremento del 57% nelle prestazioni di intelligenza artificiale rispetto alla generazione precedente, mentre l'XPS 16 raggiunge un impressionante 78%. Le capacità grafiche registrano anch'esse un balzo superiore al 50%, garantendo editing fotografico veloce, riproduzione video fluida e gaming senza rallentamenti.

Il sistema di raffreddamento è stato completamente riprogettato per supportare questa potenza elaborativa. Dell ha sviluppato ventole che rappresentano le più grandi e sottili mai integrate nei suoi laptop, consentendo un flusso d'aria superiore e temperature operative più basse. Questa scelta ingegneristica si rivela determinante: i dispositivi rimangono più freschi, silenziosi e consumano meno energia, traducendosi in un'autonomia notevolmente estesa.

L'XPS 14 ora occupa meno spazio del MacBook Air 13 pur offrendo maggiore superficie dello schermo

L'attenzione ai dettagli caratterizza ogni aspetto del design. Realizzati in alluminio lavorato CNC e vetro Gorilla Glass, i nuovi XPS presentano linee minimali e una palette cromatica sobria che elimina il disordine visivo. Per la prima volta nella storia del marchio, il logo XPS appare sulla cover frontale, un cambiamento apparentemente minore ma ripetutamente richiesto da recensori e appassionati nel corso degli anni. Questa modifica conferma l'identità del prodotto immediatamente, senza ambiguità.

La filosofia progettuale si estende agli elementi funzionali. Dell ha reintegrato la tradizionale fila di tasti funzione, garantendo feedback tattile affidabile, e ha ottimizzato la corsa dei tasti per un'esperienza di digitazione più precisa e veloce. Il touchpad in vetro senza soluzione di continuità presenta incisioni sottili attorno all'area attiva, dettagli che potrebbero sembrare insignificanti ma che nell'utilizzo quotidiano fanno la differenza tra uno strumento generico e un'estensione naturale del proprio flusso creativo.

Con uno spessore di appena 14,6 millimetri, XPS 14 e XPS 16 sono i laptop più sottili mai prodotti da Dell. L'XPS 14 pesa circa 1,36 chilogrammi, oltre 250 grammi in meno rispetto alla generazione precedente, mentre l'XPS 16 si attesta sui 1,63 chilogrammi, quasi mezzo chilo più leggero del predecessore. Questi risultati derivano da innovazioni specifiche: una webcam 8MP/4K che rappresenta la più sottile e stretta mai integrata in un laptop Dell, e l'implementazione pionieristica di celle batteria 900ED ad alta densità energetica, più compatte e leggere pur offrendo maggiore potenza.

Gli schermi InfinityEdge costituiscono la finestra verso il lavoro creativo. Nel 2024 Dell aveva introdotto il primo laptop al mondo con tecnologia tandem OLED, stabilendo nuovi parametri per i display portatili. Quest'anno questa tecnologia diventa disponibile come opzione per XPS 14 e XPS 16, offrendo qualità cinematografica con luminosità potenziata, efficienza migliorata, durata estesa e stabilità cromatica superiore. I pannelli tandem OLED garantiscono colori più ricchi e vibranti con risoluzione ultra-elevata.

Per chi privilegia l'autonomia e lunghe sessioni lontano dalla presa elettrica, i pannelli LCD 2K standard rappresentano un'alternativa intelligente. L'azienda dichiara di aver raggiunto la migliore durata della batteria del settore: fino a 27 ore di utilizzo normale o oltre 40 ore nella riproduzione video locale. Questi numeri eccezionali derivano da innovazioni concrete, non da affermazioni di marketing. Il display LCD implementa una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz, una prima assoluta sul mercato: il pannello scende a 1Hz per contenuti statici come la lettura delle email, salendo a 120Hz durante lo scrolling o la visione di video. Il sistema ottimizza automaticamente il consumo energetico senza che l'utente se ne accorga.

XPS 14 e XPS 16 sono i primi dispositivi della serie a integrare porte USB-C modulari e tastiere facilmente rimovibili, semplificando le riparazioni e prolungando il ciclo di vita dei computer. Le cerniere incorporano acciaio riciclato, mentre le batterie contengono cobalto e rame riciclati. Entrambi i modelli rispettano gli standard EPEAT 2.0 più recenti, testimoniando l'impegno di Dell verso innovazione sostenibile e design circolare.

Il primo arrivo sarà l'XPS 13, previsto come il laptop XPS più sottile e leggero di sempre con spessore inferiore ai 13 millimetri. Mantiene la stessa qualità costruttiva premium e gli stessi schermi InfinityEdge di alto livello, ma si posiziona al punto di prezzo più accessibile mai raggiunto dalla serie, democratizzando la gamma XPS.

Le configurazioni limitate di XPS 14 e XPS 16 sono disponibili dal 6 gennaio negli Stati Uniti e in Canada, con prezzi di partenza rispettivamente di 1.649,99 e 1.849,99 dollari. Configurazioni aggiuntive, inclusa una nuova opzione entry-level, arriveranno a febbraio. Inizialmente disponibili nella colorazione Graphite, i modelli riceveranno successivamente l'opzione Shimmer. L'XPS 14 sarà inoltre proposto con Ubuntu 24.04 nel corso dell'anno, mentre il nuovo XPS 13 debutterà nei mesi successivi.