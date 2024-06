Nuovi benchmark per Snapdragon X Elite: è più lento persino dell'iPhone 12

Sono emerse le prime perplessità sulle prestazioni del nuovo Snapdragon X Elite, il chipset che troviamo alla base dei PC Copilot+ di Microsoft. Le prime valutazioni del Samsung Galaxy Book4 Edge, condivise dall'utente Reddit r/caponica23, indicano prestazioni inferiori rispetto a quelle di dispositivi parecchio datati come l'iPhone 12 mini del 2021.

I risultati derivano da benchmark effettuati con GeekBench e CrystalDiskMark, con un punteggio di 1829 in single-core e 11379 in multi-core senza l'alimentatore. Collegando il PC alla corrente, i punteggi sono lievemente aumentati a 1841 per il single-core e 11537 per il multi-core. Tali risultati sono significativamente inferiori rispetto alle aspettative, essendo ben al di sotto dei punteggi di 2977 single-core e 15086 multi-core mostrati da Qualcomm durante le demo.

Un utente ha sottolineato su X come le prestazioni single-core del portatile Samsung siano addirittura inferiori a quelle dell'A14, il chip di quattro anni fa dell'iPhone 12 mini.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La performance in giochi come Resident Evil 7: Village era altresì insoddisfacente, registrando solo 40-50 FPS a 1080p, anche con l'attivazione di AMD FSR. Nonostante le aspre critiche, è importante considerare le possibili spiegazioni per tali prestazioni deludenti. È possibile che ci sia stato un malfunzionamento hardware, dato che durante i test la CPU non ha mai raggiunto una frequenza superiore ai 2.52 GHz, nonostante il chipset Elite X prometta boost clock fino a 4.0 GHz.

Altri benchmark di vari modelli dotati di Snapdragon X Elite evidenziano punteggi single-core tra i 1700 e i 1800, ancora una volta ben al di sotto delle prestazioni dell'iPhone 12. In ogni caso, fino a quando non sarà chiaro se sarà rilasciato un aggiornamento firmware per i chip meno performanti, sarà difficile giudicare definitivamente la situazione.