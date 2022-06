devolo ha presentato i nuovi Wi-Fi 6 Repeater 3000 e Repeater 5400: due modelli di ripetitori che supportano lo standard Wi-Fi 6 combinando la funzionalità Smart Mesh. Grazie a queste caratteristiche, i ripetitori devolo sono l’ideale per estendere la connessione Wi-Fi in spazi di medie o grandi dimensioni (come ad esempio abitazioni e uffici), in maniera facile ed intelligente; il Wi-Fi veloce alla base per chi lavora da casa e per chi ama l’intrattenimento all’avanguardia.

Il supporto del Wi-Fi 6 garantisce un’elevata velocità di trasmissione dati, fino a 3000 Mbps o 5400 Mbps a seconda del modello selezionato. Il nuovo standard Wi-Fi offre numerose innovazioni a livello tecnologico, sia per i dispositivi Wi-Fi 6, sia per le versioni precedenti di smartphone, tablet e portatili. Ad esempio, OFDMA (Othogonal Frequency-Division Multiple Access) una tecnologia di modulazione all’avanguardia che rende possibile una maggiore larghezza di banda per ogni flusso di dati e la massimizzazione del numero di dispositivi alimentati ad alta velocità. Se i dispositivi non necessitano di una connessione costante, con TWT (Target Wake Time) è possibile monitorare l’utilizzo del Wi-Fi e, in caso, ottenere un risparmio nel consumo della batteria.

Per ridurre al minimo le interferenze, i ripetitori devolo supportano il BSS (Basic Service Set Colouring), di conseguenza più punti di accesso Wi-Fi 6 possono utilizzare simultaneamente la stessa banda di frequenza di connessione, aumentando così le prestazioni e la stabilità complessiva. Il Wi-Fi mesh è una rete wireless composta da più punti di accesso, i quali lavorano insieme per creare una rete combinata: in questo modo, è possibile far sì che i nuovi ripetitori assumano i dati di accesso del router semplicemente premendo un pulsante (funzione WPS).

Grazie al MU-MIMO bidirezionale (Multi-User – Multiple-Input – Multiple-Output) è possibile inviare e ricevere simultaneamente da diversi dispositivi Wi-Fi. I nuovi ripetitori devolo saranno disponibili a partire dal prossimo autunno: il Wi-Fi 6 Repeater 3000 al prezzo di 99 euro, mentre il Wi-Fi 6 Repeater 5400 a 149 euro. devolo fornisce una garanzia di tre anni sui prodotti.