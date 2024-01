MINIMO STORICO sul mesh extender Wi-Fi Netgear EX6250! (-59%)

Se desiderate avere una connessione Wi-Fi perfetta in ogni angolo della casa il sistema migliore è avere una rete mesh distribuita tramite dei range extender. L'offerta che vi presentiamo risolve questo problema con il ripetitore NETGEAR WiFi AC1750 EX6250, ora in vendita su Amazon a soli €32,99 invece di €79,90, grazie all'eccezionale sconto del 59%, che porta questo prodotto al prezzo più basso mai registrato!

Mesh Extender NETGEAR WiFi AC1750 EX6250, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di gaming e gli abituali fruitori di streaming in HD, l'offerta sul ripetitore NETGEAR WiFi AC1750 EX6250 rappresenta una soluzione ideale per migliorare la connettività domestica. Infatti, questo dispositivo è progettato non solo per estendere la copertura fino a 139 m² e connettere fino a 25 dispositivi, ma anche per creare un'esperienza fluida con la tecnologia Mesh WiFi. Pertanto, vi consente di mantenere la stessa rete scongiurando la necessità di passare manualmente a un'altra.

Il ripetitore NETGEAR WiFi AC1750 EX6250 è una soluzione avanzata per estendere la copertura Wi-Fi fino a 139 m², permettendo a 25 dispositivi di connettersi con facilità. Questo Wi-Fi extender dual band offre una stabile velocità di connessione fino a 1,7 Gbps, ottimizzata per streaming video HD e gaming online, grazie alla tecnologia Fastlane. Particolarmente compatibile, funziona con qualsiasi router e supporta la connessione a dispositivi cablati tramite la sua porta Gigabit Ethernet.

L'acquisto di questo ripetitore WiFi garantisce prestazioni convincenti e un prezzo competitivo di €32,99, notevolmente inferiore al prezzo originale di €79,90. Con un'installazione intuitiva e la tecnologia Mesh che crea un'unica rete Wi-Fi, il NETGEAR EX6250 vi catturerà per la sua capacità di migliorare notevolmente la connettività domestica senza interruzioni.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!