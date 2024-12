Dicembre è qui, ma con Proton VPN sembra ancora Black Friday: sconti fino al 70%

Dicembre è arrivato, ma lo spirito del Black Friday non sembra volerci abbandonare, almeno con Proton VPN. La celebre VPN continua a sorprendere con offerte straordinarie, tra cui uno sconto imperdibile del 70%. Se avete perso l’occasione durante il Black Friday, è il momento giusto per approfittarne. Con il prezzo ridotto a soli 2,99€ al mese sul piano biennale, Proton VPN si presenta come una delle soluzioni più convenienti e complete sul mercato.

Offerta Proton VPN, perché approfittarne?

Proton VPN vanta caratteristiche di alto livello che garantiscono prestazioni e sicurezza impeccabili. Con oltre 8600 server distribuiti in oltre 110 paesi, offre una velocità massima per navigare, scaricare e guardare contenuti in streaming. Tra le funzioni, spiccano lo split tunneling, il DNS personalizzato e la tecnologia VPN Accelerator per connessioni ancora più rapide e stabili. Gli utenti possono inoltre contare su una protezione estesa fino a 10 dispositivi contemporaneamente.

Le funzionalità offerte da Proton VPN non si fermano alla sicurezza. Il servizio include uno strumento di ad-blocker e anti-malware integrato per una navigazione senza pubblicità indesiderate e per difendersi da minacce online. La compatibilità con il download rapido tramite P2P/BitTorrent, la connessione LAN e l’opzione Double Hop garantiscono flessibilità e anonimato, rendendola ideale per utenti esperti e principianti. Inoltre, il supporto prioritario con chat live assicura un’assistenza immediata in caso di necessità.

Proton VPN si conferma tra i protagonisti più longevi delle offerte del Black Friday, ma non è chiaro per quanto tempo sarà possibile usufruire di questo straordinario sconto del 70%. Se desiderate potenziare la vostra sicurezza online, accedere a contenuti geograficamente limitati o semplicemente migliorare la vostra esperienza di navigazione, questa è un’opportunità da non perdere. Con soli 2,99€ al mese, il piano di 24 mesi offre un equilibrio perfetto tra qualità e convenienza.

