Dietrofront AMD, continua la produzione di schede reference

AMD ha deciso di continuare a produrre e vendere le proprie GPU della serie Radeon RX 6000, un dietrofront rispetto alle voci circolate negli ultimi giorni in cui si affermava che la produzione sarebbe finita a gennaio 2021. Si parla ovviamente dei modelli di Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT con design reference. Riuscirete finalmente ad acquistarne una con l’arrivo dell’anno nuovo?

Ad annunciare questo cambio di rotta per l’azienda di Sunnyvale ci ha pensato Scott Herkelman, Vice Presidente dell’unità graphics business di AMD, sul proprio profilo Twitter. Il 19 novembre Herkelman aveva twittato che le schede Big Navi con design reference di AMD, in pratica le Founder’s Edition del Team Red, sarebbero state vendute solo fino all’inizio del 2021.

Ciò sarebbe stato in linea con le passate generazioni di GPU dell’azienda, AMD ha infatti sempre preferito mettere da parte le proprie schede una volta annunciati per il mercato dai partner sufficienti modelli custom.

La community ha da subito chiesto spiegazioni ad Herkelman, chiedendo in pratica ad AMD di produrre più schede. Oltre ad essere stati convinti dal nuovo design a tre ventole in sostituzione ai precedenti design blower e dalle prestazioni, i fan probabilmente vogliono poter contare su più chance possibili di poter acquistare una qualsiasi delle schede Radeon RX 6000 di AMD indipendentemente dal produttore, impresa sicuramente non facile in questa parte finale del 2020.

Herkelman ha affermato che le schede con design reference saranno vendute “a tempo indeterminato a causa della domanda popolare“.

We've just officially extended the reference design builds indefinitely due to popular demand. Thanks for the feedback. — Scott Herkelman (@sherkelman) December 9, 2020

I fan di AMD, specialmente quelli che vogliono acquistare anche accessori di terze parti studiati per le schede reference, possono dormire sonni tranquilli sapendo che non c’è più alcuna fretta di mettere le mani sulle GPU di AMD prima che siano esaurite per sempre.