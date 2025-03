Non vi servirà più una tastiera per digitare su Windows 11

Microsoft sta trasformando l'esperienza di digitazione su Windows 11 con una novità che avvicina sempre più il mondo PC a quello console. Il colosso di Redmond ha infatti sviluppato una tastiera virtuale ottimizzata per gamepad, permettendo agli utenti di navigare e digitare agevolmente utilizzando un controller Xbox. Questa innovazione rappresenta solo la punta dell'iceberg di una strategia più ampia che mira a rendere il sistema operativo Windows realmente fruibile sui PC portatili da gaming, un settore in rapida espansione che richiede soluzioni di controllo alternative alla classica combinazione tastiera-mouse.

La nuova tastiera virtuale riproduce in Windows la stessa logica di controllo già presente nella dashboard Xbox. Gli utenti troveranno quindi scorciatoie intuitive come il tasto X per cancellare, il tasto Y per inserire uno spazio e il pulsante menu per confermare con "invio". L'uniformità tra piattaforme rappresenta una scelta strategica per Microsoft, che vuole garantire un'esperienza coerente nell'intero ecosistema.

Dopo una fase di test beta iniziata lo scorso settembre, la funzionalità è ora disponibile nella versione Release Preview di Windows 11. Questo significa che entro poche settimane tutti gli utenti potranno beneficiarne con gli aggiornamenti standard, mentre chi sceglie di installare gli ultimi update non legati alla sicurezza potrà accedervi in tempi ancora più brevi.

Tom Warren, editor senior con oltre vent'anni di esperienza nel settore tecnologico e autore di Notepad, ha evidenziato come questo sviluppo si inserisce in realtà in un discorso molto più ampio. L'integrazione tra Windows e Xbox rappresenta infatti una priorità per Microsoft, che sta cercando di combinare il meglio dei due mondi rispondendo alle esigenze base degli utenti, come la capacità di navigare efficacemente con un controller.

Non si tratta di un intervento isolato. Microsoft ha già ottimizzato la Game Bar di Windows per i dispositivi portatili, introducendo una modalità compatta pensata appositamente per gli schermi più piccoli. Anche l'app Xbox per PC ha ricevuto aggiornamenti significativi lo scorso anno, tutti orientati a migliorare la navigazione tramite controller.

Il futuro del gaming portatile su Windows

Il mercato dei PC portatili da gaming sta vivendo un momento di grande espansione, con dispositivi come Steam Deck e ROG Ally che hanno dimostrato l'esistenza di una forte domanda. L'approccio modulare di Microsoft alla questione rivela una strategia a lungo termine che potrebbe ridefinire l'esperienza di gioco su dispositivi Windows.

Con questi miglioramenti, Microsoft dimostra di voler costruire un ponte tecnologico tra le diverse piattaforme del suo ecosistema, offrendo agli utenti la libertà di scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze senza sacrificare funzionalità o intuitività. Ovviamente la tastiera rimane la periferica preferita per scrivere, ma un'aggiunta è sempre apparezzata.