Gaming e produttività al top con questa scheda madre micro-ATX, oggi in OFFERTA!

Se siete alla ricerca di una scheda madre Micro-ATX capace di garantire prestazioni elevate, design innovativo e piena compatibilità con i processori Intel di ultima generazione, l'offerta su Amazon inerente alla MSI B760M PROJECT ZERO è semplicemente imperdibile. Attualmente disponibile a 180,56€, questo modello beneficia di uno sconto del 10% rispetto al prezzo più basso recente di 200,43€, offrendo un'opportunità concreta per potenziare il vostro PC con una base solida e all'avanguardia.

MSI B760M PROJECT ZERO, chi dovrebbe acquistarla?

MSI B760M PROJECT ZERO si distingue innanzitutto per la sua architettura unica, che nasconde i connettori principali sul retro, migliorando notevolmente il cable management e l'estetica complessiva della build. Questo dettaglio la rende perfetta per chi desidera un assemblaggio pulito e professionale, soprattutto nei case con pannelli laterali trasparenti. Ma non è solo questione di stile: le sue prestazioni tecniche sono pensate per sfruttare al meglio le CPU Intel di 12ª, 13ª e 14ª generazione, grazie a un VRM DrMOS a 12 fasi da 75A e al sistema di alimentazione Duet Rail che garantisce stabilità anche sotto carico.

Per quanto riguarda la memoria, la compatibilità con le DDR5 fino a 7800+ MHz in overclock apre le porte a configurazioni da gaming e produttività estremamente veloci. La presenza di uno slot PCIe 5.0 x16 assicura invece il supporto alle più recenti GPU, mentre i due slot M.2 Gen4 x4 con dissipatori Shield Frozr offrono opzioni di archiviazione rapidissime e sicure. Sul fronte della connettività, non manca nulla: Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e una porta LAN 2.5G completano una dotazione davvero completa per ogni tipo di utilizzo.

Questa scheda madre rappresenta una soluzione perfetta per chi vuole costruire un PC compatto, potente e dal design moderno. Con un prezzo competitivo e caratteristiche di fascia alta, la MSI B760M PROJECT ZERO è pronta a diventare il cuore pulsante della vostra prossima configurazione. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori schede madri gaming per ulteriori consigli.