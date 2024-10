Dimentica la scrivania, questo PC ti segue ovunque! Oggi al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un PC All-in-One portatile ad alte prestazioni, HP Envy Move 24 è un’opzione eccezionale, soprattutto che ora è disponibile su Amazon a soli 899,99€, ovvero il prezzo più basso di sempre. Questo dispositivo combina la potenza di un computer desktop con la comodità di una soluzione portatile, ideale per chi desidera versatilità e prestazioni elevate senza rinunciare a un design elegante e compatto. Se, invece preferite un laptop vero e proprio, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook.

HP Envy Move 24, chi dovrebbe acquistarlo?

Con un processore Intel Core i5-1335U di 13ª generazione, questo PC è perfetto per gestire applicazioni complesse, multitasking e attività creative come la modifica di video o la grafica. Il processore, con una frequenza che raggiunge i 4,6 GHz grazie alla tecnologia Turbo Boost, si adatta dinamicamente alle esigenze dell’utente, offrendo prestazioni fluide e reattive anche nelle situazioni più impegnative. Questo rende l’HP Envy Move ideale per l'ufficio, il lavoro da remoto o l'utilizzo creativo.

Il display QHD da 23,8 pollici, con una risoluzione di 2.560x1.440 pixel, tecnologia IPS e funzione touch, garantisce immagini nitide e vivide. La luminosità di 300 nits e il supporto per il 99% della gamma cromatica sRGB offrono un’esperienza visiva eccezionale, particolarmente indicata per lavori di grafica o la visione di contenuti multimediali. Il pannello antiriflesso con bassa emissione di luce blu protegge anche gli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo.

In termini di memoria e archiviazione, l'Envy Move non delude: con 16 GB di RAM LPDDR5 e un SSD NVMe da 1 TB, avrete spazio a sufficienza per tutti i vostri file e applicazioni, oltre a prestazioni rapide grazie alla velocità di lettura e scrittura tipica degli SSD NVMe. Questo lo rende ideale per chi lavora con grandi quantità di dati o desidera tempi di caricamento ridotti.

Dal punto di vista della connettività, l’HP Envy Move supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, garantendo connessioni rapide e stabili. Tra le porte, troviamo una USB Type-A, una USB Type-C e un’uscita HDMI 1.4, perfette per collegare dispositivi esterni come monitor aggiuntivi o periferiche. L’audio, curato da Bang & Olufsen, offre una qualità sonora superiore, con due altoparlanti da 5W, ideali per la riproduzione multimediale. In definitiva, HP Envy Move 24 è un dispositivo completo, adatto a chi cerca potenza, flessibilità e portabilità. Approfittate ora dell’offerta su Amazon per portarlo a casa al miglior prezzo di sempre​.

