Dimenticate le DDR5, Samsung parla già di DDR6

I processori Intel Tiger Lake hanno introdotto sul mercato consumer le nuove RAM DDR5, ma sembra che i produttori siano già al lavoro sulla successiva generazione: le DDR6.

Durante il Samsung Tech Day 2021, Samsung ha mostrato le prime specifiche dello standard DDR6; quest’ultimo non è ancora stato finalizzato da JEDEC, quindi è bene tenere a mente che i dati diffusi da Samsung potrebbero subire delle modifiche (ed è molto probabile che lo facciano).

Secondo le prime informazioni, le nuove DDR6 raggiungeranno un data rate massimo di 12800Mbps, raddoppiando i 6400Mbps delle DDR5 e quadruplicando i 3200Mbps delle DDR4. Ma non è finita qui: andando oltre la specifica JEDEC, Samsung prevede che in overclock le DDR5 raggiungeranno un data rate massimo di 8500Mbps, mentre le DDR6 arriveranno a 17000Mbps.

Credit: ComputerBase

Non si sa molto sulle future DDR6, specialmente considerando il fatto che, come detto, lo standard non è ancora stato ufficializzato da JEDEC. Stando alle prime informazioni, si dovrebbe passare dai due canali per nodo delle DDR5 a quattro canali per nodo, mentre il numero massimo di moduli supportati salirebbe a 64, contro i 16 moduli supportati attualmente dallo standard DDR4.