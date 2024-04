Dirigenti Samsung al lavoro anche di sabato, c'è una crisi da gestire

Nel tentativo di affrontare le incertezze del mercato in corso, il gigante tecnologico sudcoreano Samsung annuncia l'introduzione di una politica aziendale di sei giorni lavorativi per gli esecutivi. Questa nuova regola arriva in seguito ai deludenti risultati finanziari dell'anno scorso, insieme a preoccupazioni economiche più ampie come l'aumento dei costi di prestito, dei prezzi del petrolio e la rapida svalutazione della valuta coreana.

Secondo quanto riportato dal quotidiano economico coreano The Korea Economic Daily, un dirigente del gruppo Samsung ha dichiarato:

"Considerando che le performance delle nostre principali unità, inclusa Samsung Electronics Co, sono state al di sotto delle aspettative nel 2023, stiamo introducendo la settimana lavorativa di sei giorni per gli esecutivi per iniettare un senso di crisi e fare ogni sforzo per superare questa crisi".

Samsung si trova anche ad affrontare una crescente concorrenza nella produzione di chip di memoria ad alta larghezza di banda necessari per l'elaborazione dell'intelligenza artificiale, principalmente da fornitori come SK Hynix. Dopo aver vissuto il suo peggior anno finanziario in oltre un decennio, Samsung ha successivamente segnalato il suo primo utile in cinque trimestri dopo aver visto un rimbalzo nella domanda di chip.

Mentre i dirigenti di altre divisioni dell'impero Samsung si sono già volontariamente impegnati a lavorare sei giorni alla settimana dall'inizio dell'anno, secondo The Korea Economic Daily, anche gli esecutivi di altre affiliate Samsung come Samsung Electronics, Samsung SDI e Samsung SDS saranno ora tenuti a lavorare un giorno aggiuntivo. Non è previsto che i dipendenti al di sotto del livello esecutivo seguano l'esempio.

Queste mosse riflettono la determinazione di Samsung nel navigare le acque incerte del mercato attuale, mostrando un impegno deciso nel rafforzare le prestazioni aziendali e affrontare le sfide in modo proattivo.