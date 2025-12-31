Il DREAME L10s Pro Ultra è disponibile su Mediaworld a un prezzo eccezionale. Questo potente aspirapolvere robot da 75W vi permetterà di mantenere la casa sempre pulita senza alcuno sforzo. Grazie a uno sconto extra di 209€ per i membri MW Club, potrete portarlo a casa a soli 390€, un'opportunità da non perdere per chi cerca una soluzione smart per la pulizia domestica. La tecnologia avanzata e le funzioni automatiche renderanno le pulizie un ricordo del passato!

NB: ricordatevi di entrare in MW Club per ottenere uno sconto aggiuntivo di 209€ durante il checkout

Dreame L10s Pro Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DREAME L10s Pro Ultra rappresenta la soluzione ideale per chi desidera automatizzare completamente la pulizia domestica senza compromessi. Questo robot aspirapolvere è perfetto per famiglie numerose, professionisti sempre impegnati e proprietari di animali domestici che necessitano di pavimenti impeccabili senza dedicare tempo alle pulizie quotidiane. Grazie alla sua potenza di 75 W e alle funzionalità ultra avanzate, vi permetterà di mantenere ogni superficie pulita e igienizzata in modo totalmente autonomo, liberandovi dalle incombenze domestiche più noiose.

Con lo sconto extra da 209€ per i MW Club, che porta il prezzo a soli 390€, questo investimento diventa particolarmente vantaggioso per chi cerca un dispositivo di fascia alta a un costo accessibile. È la scelta vincente per abitazioni di medie e grandi dimensioni con diverse tipologie di pavimento, per chi soffre di allergie e necessita di pulizie frequenti e approfondite, e per tutti coloro che vogliono un unico dispositivo capace di aspirare, lavare e auto-pulirsi. La tecnologia Pro Ultra vi garantirà risultati professionali ogni giorno, trasformando la gestione della casa in un'esperienza smart e senza stress.

Il DREAME L10s Pro Ultra è un aspirapolvere robot intelligente che vi libera completamente dalle pulizie domestiche. Con 75W di potenza, offre un sistema automatico completo: aspira, lava i pavimenti e si svuota da solo nella base di ricarica. Dotato di navigazione intelligente e mappatura precisa degli ambienti, pulisce ogni angolo in modo efficiente.

Vedi offerta su Awin1