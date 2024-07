Questa mini tastiera pieghevole è un PC AMD completo di tutto

La compagnia cinese Linglong ha recentemente debuttato sul mercato con un innovativo PC ultracompatto integrato in una tastiera pieghevole. La presentazione ufficiale è stata trasmessa tramite il sito di condivisione video bilibili, dove è stato mostrato come il dispositivo, estremamente portatile, potesse essere facilmente estratto dalla tasca posteriore del pantalone del presentatore. Questo particolare modello include un trackpad incorporato, eliminando così la necessità di un mouse esterno.

Il PC da tastiera Linglong offre scelte variabili di configurazione, con processori AMD Ryzen 7 8840U, e opzioni di memoria RAM da 16GB o 32GB. Inoltre, è disponibile con storage M.2 NVMe da 512GB o 1TB. I porti disponibili includono un USB 3.0 Type-A, un USB4 Type-C e un USB 3.2 Type-C, con connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth.

La batteria da 60Wh (16,000mAh), secondo quanto comunicato, garantirebbe fino a dieci ore di autonomia in lavorazione leggera e sei ore in visione di video, riducendosi a circa quattro ore sotto carichi di lavoro pesanti. I prezzi proposti partono da CNY 2,999 (circa 412 USD) fino a CNY 3,599 (circa 495 USD), con pesi complessivi intorno agli 800 grammi e dimensioni di 15 x 10 cm.

Il dispositivo si distingue per non includere un display integrato. La scelta di Linglong è stata quella di promuovere l'utilizzo di occhiali AR o VR come alternative per la visualizzazione, oppure connettere il PC a TV, tablet o smartphone, che fungono da monitor esterni. Questa decisione punta a massimizzare la portabilità e ridurre ulteriori ingombri, aprendo scenari d'uso innovativi in mobilità.

Processore AMD Ryzen 7 8840U Memoria 16GB / 32GB Spazio d'archiviazione 512GB / 1TB M.2 NVMe 2230 Porte 1x USB 3.0 Type-A, 1x USB4 Type-C, 1x USB 3.2 Type-C Connettività Wi-Fi 6, Bluetooth Batteria 60Wh (16,000mAh) Caricatore 100W GaN Peso 800g Dimensioni 15 x 10cm Prezzo CNY 2,999 (US$ 412) / CNY 3,599 (US$ 495)

Sebbene al momento siano disponibili solo 200 unità per il test beta, la proposta di Linglong si colloca come una soluzione avanguardistica per coloro che desiderano un dispositivo estremamente mobile e versatile. Sicuramente alcuni utenti potrebbero considerarlo costoso, ma il potenziale di questo form factor, che sfrutta la disponibilità ubiqua di schermi, sembra promettere un bel passo in avanti nell’ambito dei computer portatili.