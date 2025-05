Le prime recensioni della RTX 5090 per laptop non sono entusiaste

Recenti test comparativi tra la nuova NVIDIA RTX 5090 Laptop e la precedente RTX 4090 Laptop, hanno rivelato risultati sorprendentemente deludenti, mettendo in discussione il valore dell'aggiornamento per gli appassionati di gaming in mobilità.

Le prestazioni della nuova generazione, lanciata a marzo 2025, mostrano incrementi marginali che non giustificano l'investimento economico richiesto, almeno per chi cerca un reale salto prestazionale piuttosto che caratteristiche accessorie.

L'attesa per la RTX 5090 Laptop è stata caratterizzata da ritardi nelle unità di recensione e problemi di lancio che hanno alimentato curiosità e aspettative. Solo recentemente il canale YouTube Jarrod's Tech ha potuto realizzare un confronto diretto tra due laptop XMG Neo 16 quasi identici, equipaggiati rispettivamente con RTX 4090 Laptop e RTX 5090 Laptop, fornendo finalmente dati concreti sulle reali differenze prestazionali.

I risultati parlano chiaro: su 24 giochi testati, la differenza media è stata di appena l'1,23% a risoluzione 4K in favore della RTX 5090 Laptop. Scendendo a 1440p, il divario si riduce ulteriormente allo 0,02%, mentre a 1080p la vecchia RTX 4090 risulta addirittura leggermente superiore dello 0,04%. Numeri che appaiono quasi irrilevanti considerando le differenze tecniche sulla carta.

Il modello XMG Neo 16 (2024) montava un Intel Core i9-14900HX con 32 GB di RAM DDR5-5600 abbinato alla RTX 4090, mentre la versione 2025 vantava un Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB di RAM DDR5-6400 e la nuova RTX 5090. Fattori che avrebbero dovuto garantire un vantaggio prestazionale significativo, considerando anche che la nuova GPU offre memoria VRAM più veloce e ben il 50% di memoria in più rispetto alla precedente generazione.

L'unico vero vantaggio della RTX 5090 sembra essere la maggiore efficienza energetica.

I dati raccolti evidenziano performance praticamente alla pari tra le due generazioni, con variazioni che rientrano nel margine di errore. In alcuni titoli specifici come Red Dead Redemption 2, la RTX 4090 ha addirittura surclassato la nuova arrivata con un vantaggio del 12,51% a 4K e fino al 23,66% a 1080p. Al contrario, in Warhammer 40,000: Space Marine 2, la RTX 5090 ha mostrato un incremento del 18,53% a 4K, ma il vantaggio si è poi trasformato in un calo del 4,44% alla risoluzione 1080p.

L'unico aspetto in cui la nuova generazione sembra eccellere è l'efficienza energetica. Jarrod's Tech ha rilevato che la RTX 5090 funziona a temperature più basse e con frequenze di clock inferiori rispetto alla 4090, consumando meno energia e permettendo sessioni di gioco più lunghe quando si utilizza la batteria del laptop.

Questa efficienza, unita ai 24 GB di VRAM e al supporto per la tecnologia Frame Gen di NVIDIA, rappresenta l'unico reale incentivo all'acquisto per specifici utenti con esigenze particolari. Per la maggior parte dei giocatori, invece, la RTX 4090 continua a offrire un rapporto prestazioni/prezzo decisamente più vantaggioso.

I risultati sollevano interrogativi sulla strategia di NVIDIA e sul futuro delle GPU per laptop. La mancanza di un salto prestazionale significativo tra generazioni consecutive potrebbe indicare un rallentamento nell'innovazione o una diversa filosofia aziendale, più orientata all'efficienza e alle funzionalità accessorie che alle pure performance nei giochi.

Nonostante modelli come l'MSI Titan 18 HX con RTX 5090 siano considerati tra i migliori laptop gaming sul mercato, i prezzi elevati e il modesto incremento prestazionale rendono difficile giustificare l'aggiornamento per chi possiede già un sistema con RTX 4090. La convenienza economica pende decisamente a favore della generazione precedente, almeno per chi è interessato principalmente al numero di fotogrammi al secondo ottenibili in gioco.

Questi dati comparativi rappresentano un prezioso strumento decisionale per i consumatori, ricordando che nel mondo dell'hardware gaming, l'ultima tecnologia disponibile non sempre garantisce un'esperienza proporzionalmente migliore rispetto all'investimento richiesto. A volte, la generazione precedente può rappresentare la scelta più saggia, soprattutto in un periodo di prezzi inflazionati per laptop e componenti grafiche.