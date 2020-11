Ecco le prime foto della potente ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi

I colleghi di VideoCardz hanno avuto modo di mettere le mani sulle prime foto che ritraggono la scheda grafica ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi, basata sulla nuova GPU di casa AMD con architettura RDNA 2.

Ricordiamo che la Radeon RX 6800 XT è equipaggiata con 72 Compute Unit (per un totale di 4.608 Stream Processor), ha un Game Clock di 2015MHz ed un Boost Clock di 2.250MHz, integra 128MB di Infinity Cache e possiede 16GB di memoria GDDR6 a bordo. Si tratta del dispositivo ideale per giocare in 4K ed andrà a confrontarsi direttamente con la RTX 3080 di NVIDIA, ma con un consumo energetico inferiore (300W). Tra le novità troviamo la tecnologia AMD Smart Access Memory, la quale consente di migliorare le prestazioni in combinazione con le nuove CPU AMD Ryzen serie 5000, oltre alla AMD Rage Mode.

La variante di ASRock dal punto di vista estetico propone uno schema colori che privilegia le tonalità scure, che quasi richiamano il metallo. Rispetto ad una classica reference, troviamo un doppio BIOS, che consente di scegliere se avere un profilo più adatto a massimizzare le performance o rendere la scheda più silenziosa. Per quanto riguarda l’alimentazione, la ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi è dotata di tre connettori PCIe a 8 pin. In effetti, si tratta dell’unica scheda Big Navi che dispone di una simile configurazione. Inoltre, caratteristica piuttosto rara, è la presenza di un connettore USB-C, così come nella precedente generazione Turing.

ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi dovrebbe essere lanciata entro fine mese ad un prezzo ancora sconosciuto, ma sicuramente maggiore rispetto ai 649$ della versione reference.

Recentemente sono apparsi in rete anche i primi benchmark delle prossime schede AMD, rivelando prestazioni piuttosto elevate, soprattutto se accoppiate con processori AMD Ryzen della serie 5000, così da sfruttare appieno tutte le ultime tecnologie implementate dalla compagnia di Sunnyvale.