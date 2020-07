ECS, ecco i nuovi mini PC equipaggiati con CPU Intel Comet Lake-U

Elitegroup Computer Systems (ECS) ha annunciato oggi due nuove aggiunte alla sua gamma di mini-PC che puntano a soddisfare le esigenze degli utenti domestici e professionali: LIVA Z3 Plus e Z3E Plus.

Sia LIVA Z3 Plus che Z3E Plus utilizzano le CPU Intel Comet Lake-U di decima generazione con TDP di soli 15W ed entrambi possono essere dotati di uno chassis argentato o nero. Sono disponibili quattro opzioni per il processore: dall’esa core i7-10710U al dual core i3-10110U, passando per i quad core i7-10510U e i5-10210U. Con dimensioni pari a 117 x 128 mm, nessuno dei due mini-PC occuperà molto spazio sulla vostra scrivania. Lo Z3 Plus, il più corto dei due, è alto solo 35 mm, mentre Z3E Plus arriva a 52,9mm.

I dispositivi sono equipaggiati con due slot di RAM DDR4 SO-DIMM, che consentono di inserire fino a 32GB di memoria DDR4-2400 o DDR4-2666. Z3 Plus e Z3E Plus offrono un singolo slot M.2 per un SSD SATA o PCIe con una lunghezza massima di 80mm, ma l’altezza maggiore di Z3E Plus permette l’installazione anche di un SSD da 2,5 pollici o un disco rigido. Inoltre, nel caso ne aveste bisogno, Z3 Plus e Z3E Plus supportano perfettamente le unità Intel Optane. I mini PC sono dotati di uno slot M.2 2230 vuoto progettato per l’inserimento di schede wireless e la casa madre consente di aggiungere, con un piccolo costo aggiuntivo, un adattatore Intel Wireless-AC 9560 compatibile con le reti 802.11ax e che integra un modulo Bluetooth 5.0.

A livello di connettività, ogni sistema offre tre porte USB 3.1 Gen 1, una porta USB 3.1 Gen 1 Tipo-C ed un jack audio combinato da 3,5mm nella parte anteriore. ECS ha incorporato quattro microfoni digitali nel pannello frontale per il riconoscimento vocale. Sul retro troviamo due porte Gigabit Ethernet ed il connettore DC-in. I mini PC forniscono una porta HDMI 2.0 e un’uscita Mini DisplayPort. Tuttavia, il modello Z3E Plus può avere una connessione HDMI-in opzionale tramite una scheda di acquisizione integrata. Infine, è presente un Kensington lock a lato e, nel caso di Z3E Plus, sono offerte anche due porte COM RS232.

Attualmente, ECS non ha ancora rivelato i prezzi o la disponibilità di Z3 Plus e Z3E Plus.