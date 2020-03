EK lancia il nuovo EK-Quantum Reflection Obsidian 1000D

EK, produttore leader di dispositivi di raffreddamento a liquido, ha ufficialmente presentato il nuovo EK-Quantum Reflection Obsidian 1000D D5 PWM D-RGB, un kit composto da un serbatoio, un waterblock e una pompa progettata appositamente per il case Corsair Obsidian 1000D. Questo waterblock è progettato per fornire una soluzione di raffreddamento unica insieme a una coppia di pompe D5 per gli utenti che sono alla ricerca di una qualità estetica, silenziosità e un flusso sufficiente per più GPU o anche per sistemi a liquido più complessi.

Questo waterblock è progettato per portare l’estetica sottile EK Quantum nella parte anteriore del case 1000D di Corsair e per offrire un flusso elevato e un funzionamento silenzioso grazie a due pompe D5 collegate in serie. Anche se il waterblock si presenta molto sottile, grazie a materiali di qualità è assolutamente massiccio con un peso di ben 5,3 Kg. Il waterblock EK-Quantum Reflection Obsidian 1000D D5 è compatibile solamente con il case Super-Tower Corsair Obsidian 1000D.

Il nuovo prodotto di EK occupa entrambe le posizioni di montaggio del radiatore frontale, lasciando spazio per due spessi radiatori XE 480 mm nella parte superiore. Tra i componenti forniti nel kit sono presenti anche tre staffe metalliche: due di esse vengono utilizzate per montarlo sul vassoio telescopico del radiatore anteriore. La terza staffa viene utilizzata, se il loop utilizza tubi morbidi, per collegare il radiatore superiore con quello anteriore, consentendo di estrarli insieme.

Insieme al nuovo waterblock vengono fornite due potenti e silenziose pompe D5 controllabili tramite segnale PWM, e una striscia LED D-RGB programmabile integrata nel waterblock che corre per l’intera lunghezza dell’unità mentre nel pannello in alluminio nero anodizzato sono nascosti gli hotspot LED indesiderati.

Il kit EK-Quantum Reflection Obsidian 1000D D5 PWM è già disponibile in Europa tramite EK WebShop o tramite i migliori EK Partner ad un prezzo di € 699,99.