EK rende disponibili i suoi famosissimi raccordi Quantum Torque in nuove confezioni da sei

EK Water Blocks ha annunciato la disponibilità sul mercato di un nuovo formato di vendita per i suoi raccordi della serie Torque, una categoria di prodotti appartenente alla linea Quantum, ovvero il top per quanto riguarda componenti inerenti il raffreddamento a liquido.

Ma cosa ha reso così famosi questi raccordi? A parte la quantità indiscussa del prodotto, la loro popolarità è dovuta ad una caratteristica unica sul mercato: sono infatti gli unici ad offrire al cliente la possibilità di essere personalizzati con un colore che può essere modificato con la semplice ed immediata sostituzione di un anello che rimane in vista, anche una volta che questi sono stati stretti. Ciò consente un’estrema personalizzazione e aiuta questi componenti a integrarsi meglio all’interno del nostro custom loop.

La nuova confezione prevede sei raccordi disponibili in tre diverse finiture: Nickel, Satin Black e Black Nickel. È possibile acquistare il prodotto sia per tubi classici (versione STC, Soft Tube Compression), sia per tubi rigidi (HTC, Hard Tube Compression), mentre gli anelli intercambiabili, la vera e propria peculiarità dei raccordi, sono acquistabili separatamente. La compatibilità è naturalmente garantita con tutti i tubi di produzione EK con misure di diametro interno-esterno 10/13mm, 10/16mm, 12/16mm per quanto riguarda i Soft Tube e con tubi di diametro esterno 12mm, 14mm, 16mm per quanto riguarda gli Hard Tube.

Il packaging è pensato per semplificare il processo di scelta e acquisto del numero necessario di raccordi ed è sicuramente un valido aiuto nella protezione del prodotto durante la spedizione. Il prezzo varia a seconda del tipo di finitura e dimensioni richiesti, richiedendo un esborso che va dai 34,90€ ai 45,90€ per confezione. È possibile trovare il tutto, inclusi gli anelli colorati necessari per la personalizzazione, nello store online EK.