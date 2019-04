EK-Vector Trio, waterblock per le Nvidia RTX 2080 della serie Trio di MSI

EK Water Blocks ha presentato EK-Vector Trio RTX, waterblock ad hoc per le schede GeForce RTX di fascia alta di casa MSI.

EK Water Blocks ha annunciato gli EK-Vector Trio, waterblock single slot riservati alle schede MSI GeForce RTX “Trio”. I waterblock sono disponibili in due versioni differenti, fatte su misura per la MSI RTX 2080 Gaming Trio e la MSI RTX 2080 Gaming Trio, includendo anche le versioni Gaming X, la cui unica differenza è l’overclock di fabbrica.

I prodotti coprono interamente il PCB e raffreddano a contatto diretto il chip della GPU, la VRAM e le fasi di alimentazione (o VRM), questo permette una buona stabilità in overclock oltre che una maggiore affidabilità durante carichi di lavoro particolarmente stressanti per la GPU e permette di raggiungere il massimo del potenziale della frequenza di boost.

Parlando di raffreddamento, il nuovo EK Vector dispone di una superficie di contatto più grande rispetto ai suoi predecessori che si traduce in migliori capacità termiche. Inoltre, grazie all’Open Split-Flow, tecnologia proprietaria dell’azienda slovena, si riesce ad ottenere prestazioni al top anche utilizzando pompe a velocità ridotta per garantire la massima silenziosità.

Se il livello di raffreddamento non vi sembrasse sufficiente, EK consiglia l’acquisto dei suoi backplate EK-Vector Trio RTX che, oltre a rendere la scheda esteticamente più gradevole, si occupano di dissipare passivamente i VRM ed il chip grafico dal retro del PCB. È tuttavia necessario segnalare che i waterblock EK-Vector Trio RTX non sono compatibili con i backplate proposti di fabbrica da MSI.

La base del waterblock è fabbricata tramite CNC (macchine a controllo numerico) in rame elettrolitico placcato in nichel mentre la parte superiore è composto da materiale acrilico di alta qualità.

Le chiusure ermetiche sono garantite da O-Rings EPDM. I supporti sono già presenti per garantire un’installazione semplice e adatta a tutti. Per quanto riguarda i backplate, invece, questi sono costruiti con alluminio di alta qualità e vengono venduti in versione nichelata e in nero anodizzato.

Non manca l’illuminazione RGB, posta all’estremità e nel blocco della cover. I led sono compatibili con i connettori 12V RGB a 4 pin presenti sulla maggior parte delle motherboard e possono essere personalizzati con tutti i software più conosciuti per la gestione dei LED RGB.

Nel caso si volessero creare configurazioni multi-GPU è bene segnalare che questi waterblock sono compatibili con gli SLI Bridge GPU FC Terminal, ma è assente il supporto con i bridge FC Termina X e FC Terminal (legacy).

La serie EK-Vector Trio RTX, sia per quello che riguarda i waterblock che i backplates sono disponibili in prenotazione sull’EK Webshop e dai rivenditori certificati. Le spedizioni inizieranno in data 12 aprile 2019. Seguono i prezzi di vendita suggeriti, tasse incluse.