EKWB e In Win insieme per realizzare un case unico!

Quando si parla di impianti a liquido, il primo nome che viene in mente è sicuramente EK Water Blocks. L’azienda leader nel settore si è infatti sempre distinta per la qualità dei suoi prodotti, la prima scelta quando si deve assemblare un impianto custom. Oggi trattiamo di un case di casa In Win realizzato in collaborazione proprio con EKWB, in modo tale da offrire prestazioni senza precedenti sotto il punto di vista della dissipazione.

Stiamo ovviamente parlando di una Limited Edition, che altro non è che una versione fortemente modificata del case di fascia High-End In Win 909. Di questo prodotto esistono solamente 200 pezzi. Ma dove sta la particolarità di questo case? Innanzitutto nelle sue dimensioni, che sono maggiori di quelle di un normale In Win 909: questo per permettere il supporto di non uno, ma ben due radiatori da 480 mm XE; inoltre il supporto della scheda madre è anche una zona di distribuzione del liquido (il che è la caratteristica che rende questo case unico al mondo), e supporta un setup a doppia pompa.

Parliamo ora di specifiche tecniche; il case supporta alimentatori fino a 250 mm, schede madri ATX, Micro-ATX, Mini-ITX e E-ATX (fino a 277 mm); la lunghezza massima della GPU è di 365 mm. Un ulteriore particolarità di questo case è la posizione del pannello I/O, che è collocato all’intermo del case.

Il case è venduto, come facilmente intuibile, a caro prezzo: ben 1,499 dollari. E voi, cosa ne pensate? Vi sembra un prezzo ragionevole per un case di cui esistono così pochi pezzi?