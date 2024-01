Entro il 2025 Intel aumenterà esponenzialmente le prestazioni dei suoi chip dedicati all'IA

Intel ha annunciato ambiziosi piani per ottenere un aumento esponenziale, pari a cinque volte quello attuale, nelle prestazioni dell'intelligenza artificiale durante i prossimi due cicli di chip.

Durante la conferenza sugli utili del quarto trimestre, il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha svelato l'obiettivo di raddoppiare le prestazioni dedicate all'IA nei processori Panther Lake, rispetto ai processori di nuova generazione Arrow Lake e Lunar Lake, posizionandosi così in competizione con le migliori CPU attualmente sul mercato.

La piattaforma Core Ultra di Intel attualmente offre prestazioni di IA di primo piano, ma Gelsinger ha anticipato che le piattaforme di prossima generazione, Lunar Lake e Arrow Lake, triplicheranno le prestazioni dedicate all'IA.

Inoltre, nel 2025, con l'introduzione di Panther Lake, Intel mira ad aumentare ulteriormente le prestazioni di IA del 2X rispetto ai modelli precedenti, raggiungendo così un miglioramento complessivo pari a cinque volte rispetto agli attuali Meteor Lake.

Panther Lake, sebbene rappresenterà un notevole incremento nelle prestazioni dell'IA, dovrà gran parte del suo potenziale alle gamme Arrow Lake e Lunar Lake. Questi due processori, previsti per il lancio nel 2024, saranno tre volte più veloci di Meteor Lake. Successivamente, Panther Lake raddoppierà ulteriormente le prestazioni, consolidando l'obbiettivo prefissato da Intel.

L'azienda ha sottolineato che il rapido programma di rilascio, combinato con gli aggressivi aumenti delle prestazioni dell'IA a ogni generazione, potrebbe posizionare Intel come un concorrente significativo nell'hardware IA dedicato al mercato consumer.

D'altronde gli obiettivi di Intel mostrerebbero un potenziale notevolmente superiore al guadagno del 60% ottenuto da AMD con la sua serie Ryzen 7040, rispetto alla serie Ryzen 8040.

Gelsinger ha evidenziato la leadership di Intel nell'industria, incorporando tecnologie all'avanguardia come la gate-all-around e superando la concorrenza di due anni.

Arrow Lake, sarà lanciato nel corso dell'anno corrente, mentre Lunar Lake dovrebbe essere pronto per la produzione nella seconda metà del 2024. Clearwater Forest, il primo componente Intel 18A per server, è già in produzione, mentre Panther Lake entrerà presto in produzione.

Questi miglioramenti nelle prestazioni dedicate alle IA si aggiungono alle aspettative di notevoli miglioramenti nelle prestazioni tradizionali delle CPU e nell'efficienza, grazie all'utilizzo del nodo Intel 18A, da parte della linea Panther Lake. Tuttavia, la reale entità di questi miglioramenti potrà essere valutata esclusivamente quando i prodotti saranno sul mercato.

Con Clearwater Forest già completato, e in produzione, non rimane altro che attendere l'entrata in produzione di Panther Lake, il quale dovrebbe fungere da successore sia per Arrow Lake, focalizzato sulle prestazioni, che per Lunar Lake, orientato all'efficienza, cercando di affrontare l'intero spettro del mercato.