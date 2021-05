Epic Games, Unreal Engine 5 ora ottimizzato per le CPU AMD Threadripper

In un recente post pubblicato sul suo blog, AMD ha annunciato che l’Unreal Engine 5 di Epic Games, attualmente in Accesso Anticipato, è ora completamente ottimizzato per la compilazione con le CPU Ryzen Threadripper. Il vicepresidente di Epic Games, Nick Penwarden, ha affermato che l’utilizzo di CPU Threadripper ha consentito agli sviluppatori di compilare codice in Unreal Engine 5 molto più rapidamente di prima.

È bene ricordare che Epic si riferisce solo alle prestazioni in fase di compilazione, che è completamente diverso dall’effettivo utilizzo di base nel gioco reale. Ad esempio, Unreal Engine 4 può già utilizzare più di 8-12 core per le attività di compilazione, ma la maggior parte dei giochi in esecuzione su tale engine può usare solo otto core quando si tratta di prestazioni di gioco effettive. AMD è un partner diretto di Epic Games, quindi non sorprende che la società abbia contribuito a integrare diverse ottimizzazioni per le attività di compilazione del codice in Unreal Engine 5 con Ryzen Threadripper. Non è certamente da escludere la possibilità di vedere Unreal Engine 5 supportare fino a 64 core anche durante l’esecuzione di un gioco reale.

Ad esempio, la simulazione spaziale Star Citizen, attualmente in sviluppo, utilizzerà più di otto core della CPU. Gli sviluppatori del titolo, CIG, hanno dichiarato che il gioco utilizzerà “tutti i core disponibili” una volta che il prodotto sarà stato aggiornato a un nuovo motore di rendering (nome in codice “Gen12”) e passato all’API Vulkan. Il videogame utilizza già otto core al massimo in alcune aree (sfruttando le “vecchie” API DX11).

Grazie all’adozione di API come DX12 e Vulkan, ci sono molte possibilità che venga attivato il supporto a un numero di core più alto nei giochi veri e propri. Al momento, tuttavia, né AMD né Epic hanno ancora confermato tale opzione.