Espandi la tua rete con AVM FRITZ!Repeater 2400, oggi a un PREZZO IMPERDIBILE! -35%

Se state cercando un modo efficace per potenziare la vostra rete Wi-Fi domestica o aziendale, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Infatti, AVM FRITZ!Repeater 2400 è disponibile al prezzo di soli 71,98€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato di 109,99€. Si tratta di una soluzione versatile e performante per espandere la portata della vostra rete wireless, mantenendo velocità e stabilità di connessione. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori ripetitori e range extender per ulteriori consigli.

AVM FRITZ!Repeater 2400, chi dovrebbe acquistarlo?

AVM FRITZ!Repeater 2400 è un dispositivo progettato per offrire un'esperienza di rete superiore. Grazie alla tecnologia Dual Band, è in grado di raggiungere velocità fino a 1.733 Mbit/s sulla banda da 5 GHz e fino a 600 Mbit/s sulla banda da 2,4 GHz, garantendo prestazioni elevate anche in ambienti con molteplici dispositivi connessi. La compatibilità con lo standard Mesh Wi-Fi vi permette di creare una rete unificata e stabile, eliminando le zone morte e assicurando una connessione fluida in ogni angolo della casa.

Inoltre, questo ripetitore si distingue per la presenza di una porta Gigabit LAN, ideale per connettere dispositivi cablati come PC, Smart TV o console di gioco. La configurazione è semplicissima grazie all'interfaccia in italiano, e la compatibilità con tutti i router wireless dotati degli standard 802.11ac/ng/b/a lo rende una scelta flessibile e universale.

Oltre alle performance, l'éfficienza energetica è un altro punto di forza dell'AVM FRITZ!Repeater 2400. Il dispositivo consuma in media soli 4,1 Watt, con un assorbimento massimo di 8,5 Watt, garantendo un funzionamento sostenibile e rispettoso dell'ambiente. La compatibilità con i principali operatori, inclusi quelli su fibra ottica come Tiscali, rende questo ripetitore la scelta ideale per qualsiasi tipo di connessione.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva su Amazon. Al prezzo scontato di 71,98€, AVM FRITZ!Repeater 2400 rappresenta un investimento eccellente per migliorare la vostra rete Wi-Fi, garantendo velocità, copertura e stabilità senza pari. Approfittate subito di questa occasione e portate la vostra connessione al livello successivo.

