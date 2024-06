Estate sicura con BitDefender! Sconti fino al 50% su antivirus e VPN

Quest'estate, con maggior tempo libero e la possibilità di connettersi più facilmente a reti wifi pubbliche qualora si andasse in posti dove ciò è concesso, la sicurezza online diventa prioritaria, sia che utilizzate uno smartphone, un tablet o un PC. BitDefender offre la soluzione ideale per queste esigenze, e durante l'estate, rende i suoi servizi di sicurezza più accessibili. Il servizio All-in-One è il fiore all'occhiello, comprendendo antivirus, VPN e gestore di password. Attualmente è disponibile a soli 69.99€ anziché 139.99€.

Soluzioni BitDefender, perché approfittarne?

BitDefender non offre solo antivirus separatamente disponibili in diverse versioni, adatte alle esigenze di ogni utente, ma propone anche sconti su altre soluzioni. C'è una gamma completa di prodotti, inclusi antivirus dedicati a PC Windows, soluzioni specifiche per Mac e dispositivi mobili, garantendo una protezione completa in tutte le situazioni. Va detto poi che a BitDefender è stato attribuito il premio prodotto dell'anno per 5 anni consecutivi, confermando la sua affidabilità nel settore.

Ecco alcune offerte attuali, accessibili a tutti: Bitdefender Antivirus Plus, ideale per chi cerca un antivirus leggero con protezione essenziale per PC Windows, è ora disponibile con il 38% di sconto. Il prezzo è di soli 24.99€ per il primo anno anziché 39.99€, inclusa una VPN limitata a 200 MB al giorno.

Per il password manager, che ricordiamo essere incluso nella soluzione All-in-One, il costo attuale è di 19.99€ invece di 29.99€. Insomma, con BitDefender avete modo di proteggere tutti i vostri dispositivi in modo completo e conveniente, garantendo sicurezza durante le vostre attività online, sia che siate in viaggio o semplicemente a casa.

