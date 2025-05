Un solo acquisto per salvare la tua privacy online (e non è la solita VPN)

Oggi ogni attività online lascia tracce, quindi proteggere la propria privacy è diventato importante. Tuttavia, la maggior parte delle soluzioni oggi disponibili richiede la sottoscrizione di costosi abbonamenti mensili o annuali. Dalla VPN all'antivirus, passando per il cloud storage e la gestione sicura dei file, difendersi nel cyberspazio sembra riservato a chi può permettersi un esborso continuo. Internxt rompe questo schema con un'offerta rivoluzionaria: una suite completa di strumenti per la privacy e la sicurezza online, disponibile con un unico pagamento e dunque senza costi ricorrenti. Una proposta che mette l'utente al centro, garantendo libertà e protezione senza sorprese nel tempo.

Internxt sconto 85%, perché approfittarne?

Con Internxt potrete accedere a un pacchetto completo e all'avanguardia che comprende 1TB di cloud storage crittografato zero-knowledge, VPN ultraveloce e illimitata, antivirus, backup automatici, strumenti di condivisione file protetti da password e molto altro ancora. Tutto questo è protetto da tecnologie avanzate, come la crittografia post-quantum, pensata per resistere anche alle minacce future legate al progresso dell’informatica. La conformità al GDPR, l'autenticazione a due fattori (2FA) e il supporto a CLI, WebDav e Rclone rendono questa soluzione versatile e professionale, adatta sia all'uso personale sia a quello aziendale. Non si tratta di un singolo prodotto, ma di un vero ecosistema pensato per garantirvi una difesa digitale a 360 gradi.

L'aspetto ancora più interessante è l'offerta attualmente disponibile: Internxt propone l'intero pacchetto con uno sconto dell’85%, permettendovi di acquistarlo per soli 135€, da pagare una sola volta. In un mercato in cui ogni servizio tende a vincolarvi con abbonamenti mensili, spesso soggetti ad aumenti o limitazioni, questa soluzione rappresenta una vera boccata d’aria fresca. Non solo risparmierete nel lungo periodo, ma avrete la certezza di poter contare su strumenti solidi e aggiornati senza ulteriori spese. È una scelta strategica per chi vuole costruire una protezione duratura, affidabile e soprattutto indipendente da modelli di business invasivi.

Internxt vi offre quindi la possibilità di riprendere il controllo della vostra vita digitale. Non è la solita VPN, né un semplice spazio nel cloud: è una piattaforma completa, progettata per rispondere a tutte le principali esigenze di sicurezza e privacy online. Se siete stanchi di dover scegliere tra qualità e convenienza, questa è l’occasione giusta per ottenere entrambe. Approfittate ora degli sconti disponibili e fate un investimento intelligente: la vostra privacy vale molto di più di un abbonamento.

