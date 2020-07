EVGA GeForce GTX 1650 KO, la nuova proposta EVGA per la fascia bassa

EVGA ha annunciato la commercializzazione della scheda grafica EVGA GeForce GTX 1650 KO GDDR6, proposta ideale per avere buone prestazioni sino a risoluzioni pari al FullHD ad un prezzo particolarmente contenuto. Rispetto al precedente modello, la presenza delle memorie GDDR6 è in grado di offrire un certo miglioramento prestazionale, mentre l’impiego della collaudata architettura Turing, che offre un’efficienza energetica maggiore di 1,4 volte rispetto a Pascal ed una maggior ottimizzazione a livello di shader, assicura massima compatibilità e performance con i videogiochi di ultima generazione.

La scheda garantisce prestazioni maggiori fino al 70% rispetto alla GeForce GTX 1050 e sino al triplo se rapportata alla GeForce GTX 950, dimostrandosi ottima anche per l’utilizzo in ambito eSport. Il prodotto, inoltre, è stato realizzato con un form factor piuttosto ridotto, quindi può essere inserito abbastanza agevolmente anche in case di piccole dimensioni, mentre il controllo di tutte le varie impostazioni può essere effettuato tramite il software EVGA Precision X1, ora più veloce e più facile da usare grazie ad un layout completamente rinnovato e tanto altro ancora.

Di seguito riportiamo le specifiche complete del prodotto.

Core – Cuda Core: 896, Boost Clock: 1740 MHz, tipo di bus: PCI Express 3.0

Memoria – Quantità: 4096MB GDDR6, Bus: 128 bit, Clock: 12.000MHz effettivo, Larghezza di Banda: 192Gb/s

Features – Backplate completamente in metallo pre-installato, realizzata per EVGA Precision X1, driver Game Ready, HDCP 2.2, HDMI 2.0b e Display Port 1.4, Microsoft DirectX 12 API, Vulkan API, OpenGL 4.6, NVIDIA Ansel, compatibile NVIDIA G-Sync, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA Highlights, supporta l’encoder NVIDIA NVENC Turing

La scheda grafica è attualmente in vendita sullo store ufficiale americano al prezzo di 144,99$.

