EVGA RTX 3080 FTW3 raggiunge i 450W con questo nuovo BIOS

Come se la forza bruta della nuova Nvidia GeForce RTX 3080 non fosse abbastanza, EVGA ha rilasciato un nuovo firmware per la propria scheda video FTW3 dedicato agli overclocker che alza il limite di potenza massimo a 450W. Sarà sufficiente a battere qualche record?

La maggior parte dei produttori ha spedito le proprie RTX 3080 con un limite massimo di potenza di 320-340W. Ad EVGA questo non è bastato e ha innalzato la potenza sfruttabile dalla propria scheda in overclock da 400W (valore già sopra la media) a 450W, andando a pareggiare quando possibile con la variante ROG Strix OC di Asus della stessa scheda. Al momento queste sono le uniche due schede a raggiungere valori così elevati.

Ovviamente questo aumento di potenza massima è dedicato agli overclocker che vogliono spremere ogni singolo Watt dalla propria scheda per il raggiungimento di record, o comunque risultati strepitosi, nei benchmark. Non comporterà migliori prestazioni per la scheda in normali condizioni di utilizzo.

EVGA ha pubblicato l’aggiornamento sottolineando alcune importanti informazioni:

“Vista l’alta richiesta da parte degli utenti, abbiamo pubblicato un nuovo BIOS BETA che aumenta il target di potenza massima. Questo BIOS è destinato solo per gli utenti che vogliono eseguire un overclocking estremo e non ha altre modifiche. Si prega di notare quanto segue: Questo aggiornamento aumenterà il consumo di energia durante l’overclock, si raccomanda di avere un adeguato raffreddamento e sufficiente potenza (minimo 850W+ Gold)

EVGA non garantisce alcun aumento delle prestazioni o overclock durante l’utilizzo di questo aggiornamento del BIOS”

Il download del nuovo BIOS è disponibile sul forum di EVGA assieme alle istruzioni su come effettuare l’aggiornamento del firmware.

Ricordiamo che la EVGA RTX 3080 FTW3 è una scheda video triplo slot, dotata di tre ventole per il raffreddamento e necessita di ben tre connettori PCIe a 8 pin per il proprio funzionamento. La variante Ultra della scheda video possiede un clock in boost di 1800MHz.