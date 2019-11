ExpressVPN, 3 mesi gratis per il Black Friday

Rieccoci di nuovo pronti a segnalarvi una nuova offerta relativa al mondo delle VPN, con ExpressVPN che si unisce agli altri leader del mercato in occasione degli sconti del Black Friday 2019. Come ricorderete, vi avevamo già segnalato le offerte di IPVanish, NordVPN, Surfshark e VyprVPN ma se parliamo di ExpressVPN, parliamo di quello che è sicuramente il miglior servizio VPN del 2019! Velocità, privacy, sblocco dei siti, gestione delle reti P2P: ExpressVPN primeggia in praticamente ogni aspetto, funzionando egregiamente su praticamente tutte le piattaforme!

La proposta non è tra le più economiche di quelle di questo Black Friday 2019 ma, proprio per la bontà del servizio, va assolutamente tenuta in considerazione. La promozione è valida sulla sottoscrizione al servizio per 15 mesi, con un abbonamento mensile proposto a 6,67$ invece dei canonici 12,95$ (ovvero il prezzo dell’abbonamento per il mese singolo), ed include 3 mesi di abbonamento gratuiti, con in più una formula “soddisfatti o rimborsati” fino a 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento, laddove molti competitor – come ormai saprete – si limitano a soli 7 giorni.

Un’offerta ottima, che prevede un taglio sul costo canonico di quasi 100 dollari e che, considerate le caratteristiche di ExpressVPN, non può non far gola a chi cerca il meglio del meglio nel panorama, ormai vasto, dei servizi VPN. Con oltre 3000 server in 160 aree su 94 Stati, ExpressVPN vi permetter di fare praticamente qualunque cosa, dallo sblocco di Netflix sino ai pagamenti in Bitcoin, il tutto con una crittografia dati certificata di livello militare e una chiara politica di zero-log. Un’assistenza 7/7 e h24 completano quella che un’offerta non solo vantaggiosa ma anche molto professionale.

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di ExpressVPN

