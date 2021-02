Fail su Zoom, l’avvocato diventa un gattino durante un’udienza

Prima di unirvi a qualsiasi videochiamata importante su Zoom assicuratevi di aver rimosso tutti i filtri. È sicuramente una lezione che l’avvocato texano Rod Ponton ha imparato sulla propria pelle dopo essersi presentato ad un’udienza online trasformato in un’adorabile gattino!

Il video, ormai diventato virale, è stato in origine condiviso su Twitter dal giudice Roy Ferguson, il quale si occupa di cinque contee nella parte occidentale del Texas. Durante una videochiamata parte di un’udienza in live-streaming del 394° Tribunale Distrettuale Giudiziario è avvenuto questo simpatico incidente che ha visto l’avvocato Rod Ponton trasformarsi in un tenero gattino.

Secondo Vice, che ha parlato con Ponton lunedì, l’avvocato stava utilizzando il computer della sua segretaria e, dopo aver capito come spegnere il filtro, l’udienza è proseguita senza ulteriori problemi.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K — Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021

In un momento storico in cui la maggior parte delle persone è obbligata ad utilizzare strumenti informatici come Zoom, Google Meet o Microsoft Teams per la cooperazione con i colleghi ed il lavoro da remoto, questo simpatico incidente di certo è stato in grado di strappare un sorriso a molti dei lavoratori in smart working che hanno visto il video.

In un’intervista, Ponton ha affermato di aver ricevuto telefonate da tutto il mondo ed è stato chiamato per apparire nella televisione nazionale. “Ho sempre voluto essere famoso per essere un grande avvocato. Ora sono famoso per essere apparirso in tribunale come un gatto“, ha detto a The Associated Press.

Appena un giorno dopo che l’avvocato Rod Ponton è diventato famoso per il filtro da gattino in un’udienza su Zoom, è arrivato un nuovo “eroe del web”. In una riunione del Comitato per i servizi finanziari della Camera avvenuta mercoledì, il rappresentante del Congresso repubblicano Tom Emmer si è presentato sotto forma di testa galleggiante capovolta.

La presidentessa Maxine Waters ha fermato Emmer e, proprio come con l’avvocato gattino, il deputato ha ammesso la propria ignoranza tecnologica e ha detto di non sapere come risolvere.

Incidenti davvero imbarazzanti in un’epoca in cui l’uso dei PC e di internet dovrebbero essere reputati come requisiti fondamentali per la permanenza nella società moderna.