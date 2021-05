Farmakom Editor, soluzione all-in-one per l’e-commerce delle farmacie

Il ruolo delle vendite online è diventato talmente importante e fondamentale in questi anni da essere divenuto un elemento di investimento e ragionamento trasversale in qualsiasi settore economico. Fra questi negli ultimi anni vi è certamente da segnalare la crescita dell’importanza dell’e-commerce per quanto concerne il comparto farmaceutico, complice anche il periodo storico.

Tuttavia, la scelta di un e-commerce vincente non è facile (basti pensare infatti che una farmacia su due cambia piattaforma e-commerce dopo il primo anno a causa dell’inadeguatezza e della mancata integrazione con tutto l’ecosistema farmacia). Per questo motivo piattaforme come Farmakom Editor si propongono sul mercato come soluzioni “all-in-one” per far crescere i volumi di vendite e di affari delle farmacie sparse sul nostro territorio puntando su valori chiari e convincenti.

Velocità ed efficienza

Questi sono soltanto due degli elementi su cui Farmakom, piattaforma leader in Italia che consente a farmacie e parafarmacie di aprire un canale e-commerce e di vendere online i propri prodotti, si è focalizzata per la creazione del primo framework SaaS italiano che permette alle Web Agency di sviluppare una piattaforma e-commerce a misura di farmacia e di portarla online in meno di 24 ore. Fra le varie possibilità offerte da Famakom Editor si segnalano:

strategie di posizionamento del prodotto;

analisi dei margini operativi;

strategie commerciali per generare vendite;

pianificazione finanziaria di crescita;

gestione dei grossisti e dei listini multipli;

integrazione delle spedizioni e la fiscalità;

organizzazione del magazzino.

Sincronia perfetta per il proprio e-commerce farmaceutico

Tenendo sempre a mente quindi l’importanza e la delicatezza del settore farmaceutico anche se inserito in contesto e-commerce, Famakom Editor punta a racchiudere all’interno del suo framework tutti i dati relativi alla gestione della farmacia, il tutto con un editor in stile “drag&drop” di facile intuizione ed utilizzo, oltre che completo a 360° e totalmente plasmabile sulle proprie esigenze specifiche.

“Con Farmakom Editor è possibile offrire ai clienti soluzioni tecnologiche all’avanguardia, efficienti e integrate a 360° con la farmacia, lasciando così al farmacista solo la gestione della politica commerciale – spiegano i tre fondatori di Farmakom – Farmakom Editor nasce grazie all’esperienza di Farmakom maturata assieme a +300 farmacie italiane e +500.000 utenti che ogni giorno transitano sugli e-commerce da noi gestiti.”

Ci pensa Farmakom Editor

Farmakom Editor si propone quindi come lo strumento ultimo per permettere al farmacista di concentrarsi solamente sull’aspetto commerciale della propria attività, sapendo di poter contare su di uno strumento affidabile (oltre che completamente integrato col gestionale di riferimento) per tutte le fasi di vendita, dall’approvvigionamento alla gestione delle scorte.

Per utilizzare Farmakom Editor, è sufficiente accedere al sito, scegliere il template che si preferisce e i layout da utilizzare. Una volta definiti questi criteri, basterà rendere pubblico il portale e-commerce, e in meno di 24 ore la piattaforma sarà online ed operativa.