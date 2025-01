Febbre da RTX 50, gamer già accampati per accaparrarsi le nuove GPU NVIDIA

Mancano solo due giorni al lancio ufficiale delle tanto attese schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5090 e RTX 5080, e l'entusiasmo tra i gamer e gli appassionati di hardware è alle stelle. A testimonianza di un'attesa febbrile, iniziano già a formarsi i primi accampamenti di appassionati fuori dai negozi Micro Center negli Stati Uniti, pronti a tutto pur di essere tra i primi a mettere le mani sulle nuove GPU.

Un post sul subreddit di Micro Center ha rivelato che alcuni clienti hanno già piantato le tende davanti al punto vendita di Tustin, in California, con l'obiettivo di acquistare le nuove schede grafiche non appena saranno disponibili. La fotografia allegata al post mostra un esiguo numero di tende sul marciapiede antistante il negozio, ma è lecito aspettarsi un incremento significativo di campeggiatori con l'avvicinarsi del 30 gennaio, data di lancio ufficiale delle RTX 5090 e RTX 5080.

Questo fenomeno non è nuovo nel mondo delle GPU. Accamparsi fuori dai negozi di elettronica in occasione del lancio di nuove schede grafiche, soprattutto quelle di fascia alta come la RTX 5090, è diventata una prassi consolidata. Già in occasione del rilascio delle serie RTX 30 e RTX 40, si sono registrate code chilometriche e attese di giorni interi prima della data di uscita ufficiale. Un fenomeno accentuato durante il ciclo di rilascio della serie RTX 30, a causa della scarsa disponibilità di GPU dovuta alla pandemia del 2020.

Ma cosa spinge gli appassionati a sopportare giorni di attesa all'addiaccio per accaparrarsi una nuova GPU NVIDIA? Non si tratta solo di vantarsi di essere tra i primi possessori. Le motivazioni principali sono due: evitare i problemi di disponibilità che puntualmente si verificano il giorno del lancio e sfuggire alle grinfie degli scalper, speculatori che approfittano della scarsa disponibilità iniziale per rivendere le schede a prezzi esorbitanti.

E le premesse per un lancio problematico, anche per la serie RTX 50, ci sono tutte. Sono già stati individuati scalper che offrono "slot" per l'acquisto della RTX 5090 a prezzi maggiorati del doppio o del triplo rispetto al prezzo di listino (MSRP), garantendo in questo modo l'accesso all'acquisto della scheda al momento del lancio. Inoltre, i modelli custom di RTX 5090 e RTX 5080 sono già proposti a prezzi ben superiori al MSRP presso alcuni rivenditori esteri, suggerendo una possibile scarsità di scorte al lancio. A peggiorare il quadro, un report ha rivelato che il rivenditore OCUK aveva in magazzino meno di 10 RTX 5090 il 24 gennaio.

Le recensioni della RTX 5090 sono già state pubblicate, mentre quelle della RTX 5080 sono previste secondo i rumor per il 29 gennaio. A completare la gamma, le RTX 5070 Ti e RTX 5070 saranno lanciate più avanti, nel corso del mese di febbraio, con la 5070 Ti che dovrebbe arrivare sul mercato il 20 febbraio.

Il lancio delle RTX 50 si preannuncia carico di aspettative ma anche di incertezze. La scarsa disponibilità iniziale e la minaccia degli scalper potrebbero rendere difficile l'acquisto delle nuove GPU per molti appassionati. Per chi non se la sente di affrontare le code e le incognite del day one, bisognerà probabilmente armarsi di pazienza e attendere che la situazione si stabilizzi nelle settimane successive al lancio.

Resta da vedere se NVIDIA riuscirà a soddisfare l'enorme domanda per le sue nuove schede grafiche o se, come già accaduto in passato, ci si troverà di fronte a un altro lancio caratterizzato da scarsità e prezzi gonfiati. La situazione in Italia potrebbe replicare quella americana, con attese e possibili rincari. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come evolverà la situazione. Gli appassionati italiani si accamperanno nei principali store di informatica come i loro colleghi d'oltreoceano? Lo scopriremo presto.