Final Cut Pro 11 infonde di IA l'editing video

Apple ha lanciato Final Cut Pro 11, quello che è considerato uno dei più importanti aggiornamenti del suo celebre, e utilizzatissimo, software di editing video professionale. In questa nuova versione, l'azienda di Cupertino ha introdotto nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, oltre al supporto per l'editing di video spaziali destinati al visore Apple Vision Pro.

Questo aggiornamento segna un ritorno in grande stile da parte di Apple verso i creatori di contenuti video professionali, un segmento che non vedeva aggiornamenti importanti dall'uscita di Final Cut Pro X nel 2011. Le nuove funzionalità AI includono Magnetic Mask, che permette di ritagliare soggetti in movimento e modificarli o spostarli in altri ambienti, e Transcribe to Captions, che trascrive automaticamente l'audio e inserisce i sottotitoli sulla timeline.

Final Cut Pro 11 è totalmente gratuito per i possessori della versione precedente.

Final Cut Pro 11 introduce anche l'editing di video spaziali per contenuti AR/VR, allineandosi a concorrenti come Premiere Pro e DaVinci Resolve. Gli utenti possono importare e modificare video 3D catturati con iPhone 15 Pro, con l'intera gamma di iPhone 16 (che potete trovare su Amazon) e con la fotocamera Canon R7 abbinata all'obiettivo RF-S 7.8mm F/4.

L'azienda ha inoltre aggiornato Final Cut Pro per iPad alla versione 2.1, ottimizzandolo per i chip Apple Silicon e migliorando le funzionalità di correzione colore. È stata anche rilasciata una nuova versione di Final Cut Camera, che permette di registrare in formato HEVC con Apple Log per file più compatti senza perdite di qualità.

Tra le principali novità di Final Cut Pro 11 si trovano:

Magnetic Mask per il ritaglio intelligente di soggetti in movimento

per il ritaglio intelligente di soggetti in movimento Transcribe to Captions per la trascrizione automatica dell'audio

per la trascrizione automatica dell'audio Editing di video spaziali per contenuti AR/VR

per contenuti AR/VR Miglioramenti alla correzione colore su iPad

Final Cut Pro 11 è disponibile per il download a 349.90€ per i nuovi utenti, con una prova gratuita di 90 giorni. L'aggiornamento è gratuito per chi già possiede una licenza precedente del software.

Nonostante le nuove funzionalità, alcuni hanno appuntato che in Final Cut Pro 11 mancano ancora alcune caratteristiche avanzate presenti nei software concorrenti, come l'editing basato sul testo e alcuni strumenti di correzione colore.