Flipper Zero permette anche di giocare grazie a questo nuovo accessorio ufficiale

Pavel Zhovner, fondatore di Flipper Devices, ha annunciato con entusiasmo il lancio del Video Game Module per Flipper Zero, un innovativo prodotto sviluppato in collaborazione con Raspberry Pi.

Il modulo è alimentato dal microcontrollore RP2040 di Raspberry Pi, lo stesso utilizzato nella scheda Raspberry Pi Pico. L'obiettivo principale di questo modulo è espandere le funzionalità di Flipper Zero, il celeberrimo dispositivo multifunzione sviluppato dalla stessa azienda.

Una delle caratteristiche più interessanti del Video Game Module è la sua capacità di generare un segnale video grazie a un leggero overclock del microcontrollore RP2040.

Ciò ha permesso l'aggiunta di una porta Video Out, consentendo agli utenti di collegare Flipper Zero a una TV e duplicare lo schermo. Inoltre, il modulo è dotato di un sensore di tracciamento del movimento MEMS a 6 assi, fornendo nuove possibilità di interazione nei giochi e nelle applicazioni.

L'incapsulamento del modulo è stato progettato per adattarsi perfettamente a Flipper Zero, mantenendo un design uniforme grazie alla realizzazione in plastica identica a quella del dispositivo principale.

Le specifiche tecniche includono un processore ARM Cortex-M0+ dual-core con clock fino a 133 MHz, 264 kB di SRAM on-chip e una porta USB Type-C che funge da dispositivo USB o host.

La porta Video Out trasmette un segnale DVI-D in una risoluzione di 640x480 pixel a 60 Hz. Questa funzionalità offre un'esperienza di gioco e utilizzo delle app più coinvolgente su schermi più ampi, mantenendo al contempo una risoluzione adatta al display di Flipper Zero.

Il modulo include anche un sensore giroscopico e accelerometro TDK ICM-42688-P, che amplia le possibilità di controllo nei giochi e consente usi pratici come la gestione di un computer con una sorta di mouse sospeso nell'aria.

È stata implementata, inoltre, un'interfaccia SPI per consentire l'accesso indipendente al sensore da parte delle app in esecuzione su Flipper Zero.

La presentazione del Video Game Module è accompagnata da un invito alla community a esplorare le molteplici potenzialità del prodotto, incoraggiando la creatività e l'innovazione.

La guida rapida fornita da Flipper Devices, spiega dettagliatamente i passaggi per l'installazione, mentre diverse app demo sono state create per mostrare le capacità del modulo, inclusi un oscilloscopio, il gioco Air Arkanoid, un'app Air Mouse e il Flipper Zero Game Engine.

Il Video Game Module è già disponibile per l'acquisto per i clienti dell'UE, e degli Stati Uniti, attraverso il negozio ufficiale di Flipper Devices e il distributore ufficiale Lab401, con la promessa di una disponibilità più ampia in altre regioni tramite distributori partner nel prossimo futuro.