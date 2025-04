Ecco a voi BUSY Bar, dai creatori del Flipper Zero

L'azienda creatrice del popolare Flipper Zero ha presentato un nuovo dispositivo: la BUSY Bar. Questo device open-source è stato progettato per affrontare le principali sfide quotidiane di chi convive con l'ADHD, puntando a creare un ambiente di lavoro ideale, libero da distrazioni e ottimizzato per massimizzare la concentrazione.

Le persone con ADHD sperimentano quotidianamente difficoltà di concentrazione, disorganizzazione, impulsività e irrequietezza. La BUSY Bar interviene proprio su questi aspetti, eliminando le distrazioni e strutturando il lavoro in intervalli produttivi attraverso il famoso metodo Pomodoro. Il dispositivo combina un display LED, pulsanti fidget per il movimento delle mani e un timer dedicato, sincronizzandosi con l'app BUSY disponibile per iOS e Android per gestire notifiche e dispositivi della smart home.

Quando attivata la "BUSY Mode", la soluzione regola automaticamente le impostazioni per chiamate e applicazioni, mostrando un messaggio personalizzato di occupato insieme a un timer di countdown. Allo stesso tempo vengono silenziati tutti gli avvisi sui dispositivi connessi, permettendo all'utente di rimanere nella propria "zona di concentrazione" senza interruzioni esterne.

L'integrazione con i sistemi di domotica rappresenta uno dei punti di forza della BUSY Bar. Compatibile con Apple Home e Google Home, il dispositivo può controllare illuminazione, musica, tapparelle e altri elementi dell'ambiente domestico, regolando le condizioni ambientali sempre con l'obiettivo di ottimizzare la produttività.

Pavel Zhovner, co-fondatore e CEO di Flipper Devices, spiega la filosofia alla base del progetto: "Il nostro obiettivo è creare uno strumento divertente, personalizzabile e pratico che aiuti a mantenere una concentrazione profonda". Secondo Zhovner, il context switching, ovvero il passaggio da un'attività all'altra, consuma notevoli energie mentali, specialmente per chi soffre di ADHD.

Quando vieni interrotto, diventa molto più difficile ritrovare la concentrazione e riprendere da dove avevi lasciato.

La BUSY Bar rappresenta il secondo dispositivo hardware indipendente lanciato da Flipper Devices, dopo il successo del Flipper Zero, che ha venduto oltre mezzo milione di unità generando ricavi superiori a 100 milioni di dollari dal 2020. Le prevendite sono già iniziate sul sito ufficiale, con un prezzo fissato a 249 dollari, ma è in arrivo anche una campagna Kickstarter che includerà offerte speciali e vantaggi per i sostenitori.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda a BleepingComputer, lo sviluppo della BUSY Bar è nelle fasi finali e le prime unità saranno pronte per la spedizione entro la fine dell'anno. "Puntiamo a lanciare il dispositivo su Kickstarter questa estate", hanno spiegato i rappresentanti di Flipper Devices, sottolineando come l'hardware sia già in fase EVT (Engineering Validation Test), quindi in uno stadio di sviluppo significativamente più avanzato rispetto a quanto fosse il Flipper Zero al momento del suo crowdfunding.