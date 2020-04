G-Boy Rev III: disponibile il nuovo Kit DIY che rende la Nintendo Wii una console portatile

Nello store di BitBuilt è disponibile in preordine il nuovo kit fai da te “G-Boy Rev III” che vi consentirà di donare nuova vita alla vostra nintendo Wii, rendendola una console portatile dalle fattezze simili quelle del famosissimo Game Boy.

La caratteristica principale di questo kit è l’estrema semplificazione di ciò che un processo del genere, una trasformazione così radicale, richiederebbe. L’unico prerequisito è una buona manualità in ambito taglio e saldatura, oltre ovviamente il possesso di una console Nintendo Wii. Per il resto, nel kit verranno forniti tutti i componenti per realizzare l’impresa. Sono infatti inclusi il case esterno stampato in 3D, un display LCD VGA da 3,5”, una ventola, un dissipatore, gli speaker, alcuni circuiti stampati pronti all’uso, le viti e alcuni pulsanti che non potremo prelevare dai controller della Wii originale. Insomma, a parte l’assenza di una micro SD e delle batterie agli ioni di litio 18650, ricaricabili direttamente tramite un ingresso USB Type-C (dal quale è possibile anche gestire direttamente lo storage), non manca davvero nulla.

Nonostante la presenza sul mercato di vari emulatori che girano tranquillamente su dispositivi portatili, il vantaggio di poter giocare a tutti i giochi supportati da Wii direttamente tramite il suo hardware natio è indubbio. Inoltre, la presenza di una sconfinata libreria di homebrew per la console non esclude l’esecuzione di qualche emulatore per retrogaming o l’installazione di applicazioni particolari che non ci faranno rimpiangere di aver scelto questa soluzione, anziché l’uso di una single-board come il Raspberry Pi con relativo acquisto di case e modifiche varie.

Il prezzo di G-Boy Rev III non è esattamente basso, parliamo di 325 dollari, ma considerando tutto il lavoro che c’è dietro e ciò che ci offre probabilmente non è così esorbitante come si potrebbe pensare ad un primo sguardo.

Per eventuali aiuti in fase di montaggio è comunque presente il forum di BitBuilt e, in futuro, sarà disponibile una guida scritta che è già in uno stato avanzato di stesura.