10 Curiosità sui processori Intel (1 di 10)

1. La nascita di Intel e il primo microprocessore

Intel fu fondata il 18 luglio 1968 da Gordon Moore e Robert Noyce, due dei pionieri dell'elettronica moderna. Solo tre anni dopo, nel 1971, l'azienda lanciò l'Intel 4004, il primo microprocessore commerciale della storia. Progettato dall'ingegnere Federico Faggin, insieme a Ted Hoff e Stanley Mazor, l'Intel 4004 era un chip a 4 bit capace di eseguire 92.600 istruzioni al secondo, con una velocità di clock di 740 kHz. Conteneva 2.300 transistor e aveva le stesse capacità di calcolo dell'ENIAC, un computer che nel 1945 occupava un'intera stanza. Fu originariamente sviluppato per una calcolatrice della società giapponese Busicom.

Fonte immagine: Wikimedia