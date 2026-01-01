10 Curiosità sui processori Intel (3 di 10)

3. Il nome 'Pentium' e la guerra dei marchi

Prima dell'introduzione del marchio Pentium nel 1993, Intel denominava i propri processori con numeri (8086, 286, 386, 486). Tuttavia, nel 1992 un tribunale americano stabilì che i numeri non potevano essere registrati come marchi commerciali, consentendo ai concorrenti come AMD e Cyrix di usare denominazioni simili (come 'Am486'). Intel fu così costretta a trovare un nome registrabile per la sua nuova linea di processori. Il nome 'Pentium' deriva dal greco 'penta' (cinque), in riferimento alla quinta generazione di processori x86, con il suffisso '-ium' che evoca qualcosa di solido e scientifico. Questo cambio di strategia si rivelò un successo di marketing senza precedenti.

Fonte immagine: Wikimedia