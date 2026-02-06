10 Curiosità sui processori Intel (4 di 10)

4. Il celebre bug del Pentium FDIV

Nel 1994, il professor Thomas Nicely della Lynchburg College scoprì un grave difetto nel processore Intel Pentium originale: un bug nell'unità di calcolo in virgola mobile (FPU) causava errori nelle operazioni di divisione (FDIV - Floating Point Division). Ad esempio, il calcolo (4195835 / 3145727) × 3145727 dava 4195579 invece di 4195835. Intel inizialmente minimizzò il problema, affermando che si verificava molto raramente. La reazione del pubblico fu però furiosa, e dopo settimane di polemiche l'azienda fu costretta a offrire la sostituzione gratuita di tutti i chip difettosi, sostenendo un costo di circa 475 milioni di dollari. Questo episodio divenne un caso di studio fondamentale nella gestione delle crisi aziendali.