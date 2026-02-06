4. Il celebre bug del Pentium FDIV

Nel 1994, il professor Thomas Nicely della Lynchburg College scoprì un grave difetto nel processore Intel Pentium originale: un bug nell'unità di calcolo in virgola mobile (FPU) causava errori nelle operazioni di divisione (FDIV - Floating Point Division). Ad esempio, il calcolo (4195835 / 3145727) × 3145727 dava 4195579 invece di 4195835. Intel inizialmente minimizzò il problema, affermando che si verificava molto raramente. La reazione del pubblico fu però furiosa, e dopo settimane di polemiche l'azienda fu costretta a offrire la sostituzione gratuita di tutti i chip difettosi, sostenendo un costo di circa 475 milioni di dollari. Questo episodio divenne un caso di studio fondamentale nella gestione delle crisi aziendali.
