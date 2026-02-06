10 Curiosità sui processori Intel (5 di 10)

5. Intel Inside: una delle campagne marketing più iconiche

Lanciata nel 1991, la campagna 'Intel Inside' è una delle iniziative di co-marketing più rivoluzionarie nella storia dell'industria tecnologica. Prima di essa, i consumatori acquistavano computer senza sapere né curarsi di quale processore ci fosse all'interno. Intel decise di costruire un brand riconoscibile anche per l'utente finale, offrendo rimborsi ai produttori di PC che apponevano il logo 'Intel Inside' sui loro dispositivi e nelle loro pubblicità. Il famoso jingle sonoro di cinque note, registrato nel 1994, è uno dei suoni più riconoscibili al mondo ed è stato aggiornato nel corso degli anni. La campagna trasformò Intel da fornitore B2B a brand di consumo globale.

Fonte immagine: Intel