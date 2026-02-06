Logo Tom's Hardware
6. L'architettura x86: uno standard che dura da oltre 45 anni 7. I processori Intel nello spazio e nelle missioni critiche 8. La rivoluzione dei Core: quando meno clock significa più prestazioni

10 Curiosità sui processori Intel (7 di 10)

7. I processori Intel nello spazio e nelle missioni critiche

I processori Intel non sono presenti solo nei computer di uso quotidiano, ma anche in alcune delle applicazioni più critiche e straordinarie del mondo. Versioni appositamente indurenti e certificate dei chip Intel sono state utilizzate in sistemi di controllo di missioni spaziali, satelliti e rover planetari. La Mars Exploration Rover Mission della NASA, che includeva i rover Spirit e Opportunity, impiegava un processore RAD6000 derivato dall'architettura PowerPC, ma molti sistemi di supporto a terra si basavano su hardware Intel. Inoltre, i supercomputer utilizzati per simulazioni fisiche, ricerca nucleare e previsioni climatiche fanno largo uso di processori Xeon, la linea server di Intel, sfruttandone l'elevatissima affidabilità e potenza di calcolo.

7. I processori Intel nello spazio e nelle missioni critiche 8. La rivoluzione dei Core: quando meno clock significa più prestazioni 9. Tick-Tock e il passaggio a Process-Architecture-Optimization
+7
10. Intel e il futuro: chip 3D, fotonica e intelligenza artificiale

Ti potrebbe interessare anche