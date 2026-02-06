10 Curiosità sui processori Intel (7 di 10)

7. I processori Intel nello spazio e nelle missioni critiche

I processori Intel non sono presenti solo nei computer di uso quotidiano, ma anche in alcune delle applicazioni più critiche e straordinarie del mondo. Versioni appositamente indurenti e certificate dei chip Intel sono state utilizzate in sistemi di controllo di missioni spaziali, satelliti e rover planetari. La Mars Exploration Rover Mission della NASA, che includeva i rover Spirit e Opportunity, impiegava un processore RAD6000 derivato dall'architettura PowerPC, ma molti sistemi di supporto a terra si basavano su hardware Intel. Inoltre, i supercomputer utilizzati per simulazioni fisiche, ricerca nucleare e previsioni climatiche fanno largo uso di processori Xeon, la linea server di Intel, sfruttandone l'elevatissima affidabilità e potenza di calcolo.