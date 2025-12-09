9. Tick-Tock e il passaggio a Process-Architecture-Optimization

Per anni Intel seguì una strategia di sviluppo chiamata 'Tick-Tock': un anno ('Tick') introduceva un nuovo processo produttivo più ridotto (es. da 32 a 22 nm) mantenendo l'architettura esistente, l'anno successivo ('Tock') portava una nuova architettura sul processo già consolidato. Questo ciclo biennale garantì progressi costanti e prevedibili per oltre un decennio. Tuttavia, con l'avanzare delle difficoltà nel miniaturizzare ulteriormente i transistor, Intel abbandonò questo modello intorno al 2016, passando a un ciclo 'Process-Architecture-Optimization' (PAO), con tre fasi per ogni generazione. Questo riflette le crescenti sfide fisiche ed economiche legate alla legge di Moore, che ha iniziato a rallentare.
Advertisement