GeForce Game Ready 436.15 WHQL, nuovi driver Nvidia per Control

Dopo AMD anche Nvidia ha reso disponibili nuovi driver ottimizzati per Control. I GeForce Game Ready 436.15 WHQL (scaricabili da GeForce Experience o dal sito Nvidia) permettono non solo di avere una migliore compatibilità con il gioco, ma anche di attivare effetti esclusivi come ray tracing e DLSS. La nuova release aggiunge anche il supporto per […]

Dopo AMD anche Nvidia ha reso disponibili nuovi driver ottimizzati per Control. I GeForce Game Ready 436.15 WHQL (scaricabili da GeForce Experience o dal sito Nvidia) permettono non solo di avere una migliore compatibilità con il gioco, ma anche di attivare effetti esclusivi come ray tracing e DLSS. La nuova release aggiunge anche il supporto per Video Codec SDK 9.1, Optical Flow SDK 1.1 e una nuova API NVENCODE per un report degli errori più dettagliato. Implementati anche dei bug fix e miglioramenti all’API per supportare la codifica H.264 MVC. Leggi anche: Leggi anche: Control Recensione Nvidia ha inoltre risolto un problema di corruzione delle texture nei tracciati che affliggeva Forza Motorsport 7 e un problema che portava al crash del sistema installando driver su un sistema con GPU basate su architetture differenti, ad esempio Fermi e Pascal. Ricordiamo che attualmente Nvidia regala Control e Wolfenstein: Youngblood con le schede video GeForce RTX un desktop gaming o un laptop gaming idonei, ovviamente acquistando da rivenditori selezionati. Maggiori dettagli a questo indirizzo.