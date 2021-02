GeForce RTX 2060, Emtek propone una nuova versione a basso costo

Emtek, un produttore sudcoreano, ha rinnovato una della sue schede grafiche basate sulla GeForce RTX 2060 per ridurre il costo del dispositivo. Ora che NVIDIA sta offrendo nuovamente ai suoi partner i chip GeForce RTX 2060 e GTX 1050 Ti per compensare lo scarso numero di GPU Ampere prodotte, si pone la questione se anche altri grandi marchi distribuiranno sul mercato modelli più convenienti.

Come notato da noto leaker Twitter (@Harukaze5719), Emtek venderà la GeForce RTX 2060 Storm X Dual Basic D6 da 6 GB, modello che, rispetto al passato, sarà dotato di un sistema di raffreddamento meno efficiente, così come un sottosistema di erogazione di energia meno robusto. La GeForce RTX 2060 Storm X Dual D6 6GB originale utilizzava una piastra in rame che assicurava un contatto diretto con la GPU, mentre quattro heatpipe in rame trasferivano il calore al dissipatore. In questa nuova variante rivista, Emtek ha eliminato la piastra dedicata in rame e ridotto a due il numero di heatpipe. Il sottosistema di erogazione ha subito la stessa sorte: la versione originale sfoggiava un design a 6+2 fasi, mentre la nuova versione è dotata di un più modesto design a 4+2 fasi.

Nonostante i tagli, la GeForce RTX 2060 Storm X Dual Basic D6 6GB viene fornita con lo stesso clock di base di 1.365MHz e boost clock di 1.680MH. È ragionevole pensare che questo modello raggiungerà temperature più elevate e, di conseguenza, anche le ventole gireranno ad un numero maggiore di giri, generando più rumore. Tuttavia, la GeForce RTX 2070 Storm X Dual Basic D6 6GB ha una cosa a suo favore: il prezzo.

La GeForce RTX 2060 Storm X Dual D6 6GB viene venduta al dettaglio per 655.500 KRW (circa 485 euro), mentre per la GeForce RTX 2060 Storm X Dual Basic D6 6GB sarà necessario sborsare solo 580.000 KRW (circa 430 euro). Si tratta di una riduzione del prezzo dell’11,5%, ma dovrebbe essere ugualmente interessante per coloro che hanno bisogno urgentemente di una nuova scheda grafica.